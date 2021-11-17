Как World Athletics живет на штрафы от находящейся под санкциями России

Согласятся ли снять дисквалификацию с ВФЛА

В среду, 17 ноября, стартует заседание конгресса Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), котором будет рассмотрен вопрос снятия с Всероссийской федерации легкой атлетики дисквалификации, действующей с 2015 года.

Окончательное решение может принять только совет организации, который пройдет в первых числах декабря. Но на конгрессе свое слово скажет глава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен. Его рекомендации являются определяющими, и члены совета при принятии решения всегда им следовали. Как ожидается, Андерсен вновь выступит против восстановления в правах.

Из-за дисквалификации многие российские легкоатлеты лишились возможности выступать на международных соревнованиях, а прошедшие строгий отбор со стороны World Athletics участвуют в турнирах в нейтральном статусе. При этом из-за санкций россияне не были допущены к Олимпиаде-2016 (выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина) и турнирам 2020 года.

Россия — спонсор World Athletics

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Недопуск россиян к стартам 2020 года был связан с новым допинг-скандалом, в котором оказались замешаны руководители ВФЛА во главе с президентом Дмитрием Шляхтиным. В World Athletics даже после полной смены руководства ВФЛА отказались рассматривать вопрос допуска спортсменов к соревнованиям до выплаты российской стороной штрафа в $6,8 млн.

Поиск средств на эту цель оказался невыполнимой задачей для возглавившего ВФЛА в феврале 2020 года Евгения Юрченко. В результате он отказался от поста президента уже в июле 2020-го. А $6,8 млн перечислили уже после дейдлана (1 июля), подключения к вопросу министерства спорта России и угроз полного исключения ВФЛА со стороны World Athletics в случае невыплаты штрафа.

Благодаря полученным от российской стороны деньгам World Athletics завершила тяжелый пандемийный сезон с положительным сальдо, несмотря на потерю доходов ($40 млн) из-за переноса Олимпиады. Причем ассоциации удалось впервые с 2017-го удалось завершить год с прибылью.