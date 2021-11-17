Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Вашингтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Каролина
24
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Торпедо
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Детройт
52
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Текстильщик
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Эдмонтон
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Сан-Хосе
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Аризона
23
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Металлург Лп
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Оттава
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Баффало
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Монреаль
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Нэшвилл
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Калгари
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Айлендерс
61
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нефтехимик
Балтика
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Спартак-2
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо М
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Босния и Герцеговина
Украина
02
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Финляндия
Франция
02
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Чехия
Эстония
20
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Уэльс
Бельгия
11
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Гибралтар
Латвия
13
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Черногория
Турция
12
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Нидерланды
Норвегия
20
Все события
09:27 (мск), источник: РБК

Как World Athletics живет на штрафы от находящейся под санкциями России

Российские атлеты уже шестой год страдают из-за дисквалификации ВФЛА. А World Athletics эти санкции позволили впервые за три года стать безубыточной. Как Россия стала одним из главных спонсоров Всемирной легкоатлетической ассоциации — в материале РБК.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Согласятся ли снять дисквалификацию с ВФЛА

Читайте также
«Нужны деньги»: легкоатлет Лысенко рассказал о работе водителем грузовика

В среду, 17 ноября, стартует заседание конгресса Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), котором будет рассмотрен вопрос снятия с Всероссийской федерации легкой атлетики дисквалификации, действующей с 2015 года.

Окончательное решение может принять только совет организации, который пройдет в первых числах декабря. Но на конгрессе свое слово скажет глава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен. Его рекомендации являются определяющими, и члены совета при принятии решения всегда им следовали. Как ожидается, Андерсен вновь выступит против восстановления в правах.

Из-за дисквалификации многие российские легкоатлеты лишились возможности выступать на международных соревнованиях, а прошедшие строгий отбор со стороны World Athletics участвуют в турнирах в нейтральном статусе. При этом из-за санкций россияне не были допущены к Олимпиаде-2016 (выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина) и турнирам 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Россия — спонсор World Athletics

Читайте также
Как русская героиня Ласицкене пережила день победы на Олимпиаде в Токио. Про нее сняли классный фильм

Недопуск россиян к стартам 2020 года был связан с новым допинг-скандалом, в котором оказались замешаны руководители ВФЛА во главе с президентом Дмитрием Шляхтиным. В World Athletics даже после полной смены руководства ВФЛА отказались рассматривать вопрос допуска спортсменов к соревнованиям до выплаты российской стороной штрафа в $6,8 млн.

Поиск средств на эту цель оказался невыполнимой задачей для возглавившего ВФЛА в феврале 2020 года Евгения Юрченко. В результате он отказался от поста президента уже в июле 2020-го. А $6,8 млн перечислили уже после дейдлана (1 июля), подключения к вопросу министерства спорта России и угроз полного исключения ВФЛА со стороны World Athletics в случае невыплаты штрафа.

Благодаря полученным от российской стороны деньгам World Athletics завершила тяжелый пандемийный сезон с положительным сальдо, несмотря на потерю доходов ($40 млн) из-за переноса Олимпиады. Причем ассоциации удалось впервые с 2017-го удалось завершить год с прибылью.

  • Прибыль за 2020 год составила $2,1 млн. Тогда как 2019-й World Athletic завершил с убытком в $17,4 млн, 2018-м — $27,6 млн.
  • Выручка за год снизилась на 13% — с $51,1 млн в 2019 году до $44,2 млн в 2020-м. При этом расходы снизились на 38% с $67,8 млн до $41,7 млн. Снижение трат произошло во многом из-за отмены соревнований по причине пандемии — расходы на организацию турниров упали на $15 млн. Также были заметно снижены транспортные траты, выплаты национальным федерациям и на 60% сокращен штат.
  • Штраф от ВФЛА составил составил $6,8 млн. Это третья по размеру статья доходов World Athletics в 2020 году после продажи медиаправ ($14,8 млн) и коммерческих прав ($13 млн). Всего же за два года ВФЛА выплатила World Athletics $10 млн в качеств штрафов.

 Простой и дешевый продукт, блокирующий COVID-19: есть в каждом доме
Путин отменил указ Ельцина, касающийся территории России
Фоторепортажи
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь