Отстранение ВФЛА порекомендовали продлить

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Коу заявил, что совет World Athletics рекомендует продлить отстранение ВФЛА. Об этом сообщает ТАСС.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято по итогам конгресса ассоциации, который завершится 18 ноября.

В сентябре World Athletics получила 2,1 миллиона евро. Часть этой суммы приходится на штрафы, выплаченные ВФЛА. Полученные средства составили около 15 процентов от годового дохода организации.

В июне 2020-го ВФЛА пригрозили исключить из World Athletics. Российскую сторону обязали выплатить штраф в размере шести миллионов долларов.