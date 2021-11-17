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16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Отстранение ВФЛА порекомендовали продлить

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу озвучил позицию совета организации относительно статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Источник: РИА "Новости"
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Коу заявил, что совет World Athletics рекомендует продлить отстранение ВФЛА. Об этом сообщает ТАСС.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято по итогам конгресса ассоциации, который завершится 18 ноября.

В сентябре World Athletics получила 2,1 миллиона евро. Часть этой суммы приходится на штрафы, выплаченные ВФЛА. Полученные средства составили около 15 процентов от годового дохода организации.

В июне 2020-го ВФЛА пригрозили исключить из World Athletics. Российскую сторону обязали выплатить штраф в размере шести миллионов долларов.

Деятельность ВФЛА была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без необходимости получения статуса нейтрального атлета.

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