World Athletics не будет менять свои правила после того, как МОК выпустил свод советов по вопросу трансгендеров в спорте

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Согласно правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Ассоциация считает, что эти условия соответствуют 10 принципам, предложенным МОК.

"Правила World Athletics основаны на тех же принципах обеспечения честной конкуренции в женской категории. Мы хотели бы отметить, что в 2019 году CAS пришел к выводу, что правила относительно спортсменок с нарушениями полового развития являются необходимым, разумным и соразмерным средством поддержания справедливости женских соревнований.