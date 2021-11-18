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13:56 (мск), источник: Sports.Ru

World Athletics не будет менять свои правила после того, как МОК выпустил свод советов по вопросу трансгендеров в спорте

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила, что не будет менять свои правила после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил свод советов по вопросу трансгендерных спортсменов.

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Источник: AP 2021
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Согласно правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Ассоциация считает, что эти условия соответствуют 10 принципам, предложенным МОК.

"Правила World Athletics основаны на тех же принципах обеспечения честной конкуренции в женской категории. Мы хотели бы отметить, что в 2019 году CAS пришел к выводу, что правила относительно спортсменок с нарушениями полового развития являются необходимым, разумным и соразмерным средством поддержания справедливости женских соревнований.

World Athletics более десяти лет проводит подробные и актуальные исследования, которые используются для формирования правил. Мы продолжаем собирать данные и сотрудничать в исследованиях", — сообщили в World Athletics.

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