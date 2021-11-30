Чемпион мира по легкой атлетике Эммит Кинг погиб в перестрелке

Сообщается, что у 62-летнего Кинга возник конфликт с одним из своих знакомых, после чего оба мужчины взялись за оружие и открыли огонь. Кинг скончался в больнице, а второй участник конфликта — на месте происшествия.

Кинг — бронзовый призер чемпионата мира 1983 года в Хельсинки в беге на 100 м. На этом турнире он также взял золото в эстафете 4×100 м. Затем легкоатлет числился в заявке сборной на США на Олимпийские игры 1984 и 1988 годов, но в соревнованиях не участвовал.