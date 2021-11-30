Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Венеция
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина
Сампдория
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
Нефтехимик
40
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
Ак Барс
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Локомотив
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
Металлург
22
Футбол. Зарубежный
22:30
Ньюкасл Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:15
Лидс
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
1.12
Бостон
Детройт
Хоккей. НХЛ
1.12
Нью-Джерси
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
1.12
Филадельфия
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.12
Флорида
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
1.12
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
1.12
Нэшвилл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
1.12
Сент-Луис
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
1.12
Даллас
Каролина
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
02
Хоккей. НХЛ
1.12
Лос-Анджелес
Анахайм
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
17:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова: я за разрешенный допинг

Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года по прыжкам в длину Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) выступила за разрешенный допинг.

Наверх
Источник: AP 2021

«Это спортивная политика. Больше скажу, это бизнес фармакологических компаний. Понимаете, я за разрешённый допинг. В чём наша страна немножко проигрывает — это в фармакологическом обороте. Обороте разрешённом, я говорю только о разрешённой фармакологии. У нас есть очень много талантливых людей в Академии наук. Они могут изобрести препараты, которые никак не скажутся на организме, но помогут спортсмену реализовать себя.

Я против химических препаратов. Но какой-то лёгкий препарат, который просто способствует развитию, помогает метаболизму и всему остальному — почему бы нет? Когда мы едем на соревнование, сборы или за границу куда-то, то всегда берём с собой белорусское сало и с удовольствием употребляем его в пищу, так как сало — это наш белорусский допинг», — приводит слова спортсменки Sputnik Беларусь.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь