Самая сексуальная атлетка мира снялась в обтягивающем коротком топе на молнии

Легкоатлетка попозировала в обтягивающем белом топе на молнии и коротких зеленых шортах на стадионе на Тенерифе. Она написала, что закончила третью неделю тренировок и возвращается в Германию. При этом она подчеркнула, что не прекращает работу и готова к соревнованиям. В комментариях пользователи назвали форму спортсменки идеальной. Снимок набрал более 150 тысяч лайков.