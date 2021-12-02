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10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Самая сексуальная атлетка мира снялась в обтягивающем коротком топе на молнии

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Легкоатлетка попозировала в обтягивающем белом топе на молнии и коротких зеленых шортах на стадионе на Тенерифе. Она написала, что закончила третью неделю тренировок и возвращается в Германию. При этом она подчеркнула, что не прекращает работу и готова к соревнованиям. В комментариях пользователи назвали форму спортсменки идеальной. Снимок набрал более 150 тысяч лайков.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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