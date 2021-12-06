Клишина опубликовала эффектное фото в красном купальнике

30-летняя спортсменка поделилась фото с отдыха на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Клишина позирует на фоне скалы в эффектном красном купальнике.

Клишина является двукратной чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в длину. На Олимпийских играх-2020 в Токио спортсменка получила травму задней поверхности бедра во время квалификации и была вынуждена сняться с соревнований.