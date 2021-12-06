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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клишина опубликовала эффектное фото в красном купальнике

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

30-летняя спортсменка поделилась фото с отдыха на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Клишина позирует на фоне скалы в эффектном красном купальнике.

В комментариях к фото пользователи осыпали легкоатлетку комплиментами.

«Красотка, леди! Гордость РФ», — написал aleksandr_perchik.

«Прекрасная и очень сильная!» — восхитился davidemarcobutera.

«Неотразимая Дарья», — добавил khazasugar.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клишина является двукратной чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в длину. На Олимпийских играх-2020 в Токио спортсменка получила травму задней поверхности бедра во время квалификации и была вынуждена сняться с соревнований.

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