Клишина опубликовала эффектное фото в красном купальнике
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.
30-летняя спортсменка поделилась фото с отдыха на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Клишина позирует на фоне скалы в эффектном красном купальнике.
В комментариях к фото пользователи осыпали легкоатлетку комплиментами.
«Красотка, леди! Гордость РФ», — написал aleksandr_perchik.
«Прекрасная и очень сильная!» — восхитился davidemarcobutera.
«Неотразимая Дарья», — добавил khazasugar.
Клишина является двукратной чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в длину. На Олимпийских играх-2020 в Токио спортсменка получила травму задней поверхности бедра во время квалификации и была вынуждена сняться с соревнований.