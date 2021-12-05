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12:32 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене может пропустить январские старты в Германии из-за непризнания российских вакцин

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене может пропустить январские старты в Германии по причине того, что она вакцинирована от коронавируса препаратом, который не признается в Западной Европе. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

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Источник: Reuters

«Предполагается, что Маша начнет международный сезон двумя стартами в Германии: 26 января в Котбусе и 28 января в Карлсруэ, — сказала Назарова. — Но возникла еще одна проблема. Дело в том, что там не только не признают российские вакцины от коронавируса, но даже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус их не устраивает. Им нужно, чтобы люди были привиты вакцинами, которые официально признаны в Германии».

«Но делать еще одну прививку человеку, который ранее был вакцинирован “Спутником”, незадолго до начала сезона весьма рискованно, я считаю. И мы очень надеемся, что к концу января в Европе признают российские вакцины», — продолжила собеседница ТАСС.

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Российские спортсмены из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, могут выступать на международных стартах только при наличии статуса нейтрального атлета. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федерации 1 декабря подтвердил, что в 2022 году россияне будут стартовать за рубежом при таких же условиях.

«Я рассчитываю, что новый регламент получения нейтрального статуса будет готов в самое ближайшее время, и как только мы получим его, то мгновенно приступим к оформлению заявки. Как я понимаю, документ от международной федерации придет к середине декабря. Что касается участия в зимних международных стартах, то на многих турнирах организаторы хотят видеть у себя Марию Ласицкене или того же Тимура Моргунова, они ждут, когда наши спортсмены получат нейтральный статус», — заключила Назарова.

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В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре в пятый раз победила в финале Бриллиантовой лиги. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две — на чемпионатах мира в помещении.

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