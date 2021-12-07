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11:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Самая сексуальная спортсменка мира появилась на публике в бюстгальтере

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала серию новых фотографий в Instagram.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Легкоатлетка появилась на мероприятии, организованном газетой Bild. На ней был сиреневый костюм, под которым виднелся черный кружевной бюстгальтер. Шмидт написала, что это был благотворительный вечер, который прошел идеально. В комментариях пользователи назвали наряд спортсменки ярким и сексуальным. Снимок набрал более 150 тысяч лайков.

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2 октября Шмидт устроила для своих фанатов дефиле в Instagram. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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