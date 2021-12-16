«Соперники смеялись над ним» Как эфиопский бегун выиграл олимпийский марафон босиком и чудом избежал казни на родине

На Олимпиаде 1960 года в Риме он одержал сенсационную победу в марафоне, преодолев дистанцию в 42 километра босиком, а спустя четыре года повторил тот же трюк уже в обуви. Судьба эфиопского спортсмена сложилась трагически. После первого триумфа его едва не казнили, а после второго бегун попал в автокатастрофу. Бикила оказался прикован к инвалидному креслу и умер в возрасте 41 года. «Лента.ру» вспоминает подробности жизни великого легкоатлета.

Ранние годы

Бикила родился в августе 1932 года в семье пастуха в небольшой деревне Джато, в 130 километрах восточнее столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Поселение расположено в регионе Оромия, который дал миру огромное количество знаменитых эфиопских стайеров и марафонцев, однако Бикила в детстве и подумать не мог, что бег может быть развлечением или предметом для спортивных состязаний.

Для него, как и для подавляющего большинства соотечественников, ноги были единственным средством передвижения. Пешком и бегом эфиопы преодолевали расстояния, которые просто не укладываются в голове. Когда Бикила был призван на службу в императорскую гвардию, ему предстояло отправиться в столицу. Расстояние в 130 километров африканец спокойно преодолел на своих двоих.

Император Эфиопии Хайле Селассие озаботился физической формой своих солдат, и в конце 1940-х выписал для них тренера из Швеции — отставного офицера Онни Нисканена. Тот, впечатленный беговыми качествами подопечных, сделал упор на марш-броски по пересеченной местности на 10−20 километров. Наилучшие результаты показывали Бикила, а также двое его земляков из Оромии Вами Бирату и Беша Теклу. Солдаты обладали настолько потрясающими выносливостью и скоростью, что Нисканен уговорил Селассие отправить их на Олимпиаду-1960 в Рим.

Абебе Бикила (слева) | Источник: Lenta.Ru

Император Эфиопии ответил согласием, ведь Игры в Италии имели для него символическое значение. Африканская страна никогда не была ничьей колонией, но с 1935 по 1941 год подверглась оккупации со стороны фашистской Италии.

Да, к Играм в Риме Бенито Муссолини был давно мертв, а от фашизма не осталось и следа, но как-нибудь поквитаться с итальянцами эфиопскому правителю очень хотелось

Изначально на Игры по спортивному принципу должны были отправиться Бирату и Теклу, так как они обыгрывали Бикилу на внутренних соревнованиях, однако накануне Олимпиады лучших бегунов страны подкосила болезнь. Теклу умудрился в Африке подхватить воспаление легких и не смог нормально подготовиться к турниру, а Бирату очень глупо простудился буквально за несколько дней до вылета в Рим. Эфиопских спортсменов перед Олимпиадой на автобусе отправили в экипировочный центр, который находился в 50 километрах от Аддис-Абебы. Все воспользовались транспортом, а Бирату решил пробежать лишнюю сотню километров ради тренировки. Именно в этом забеге спортсмен и подхватил простуду.

Римский триумф

Эфиопской делегации пришлось экстренно вносить изменения в состав на марафон. Бороться за победу в Италии поехали Бикила и Абебе Вакжиру. По расхожей версии, спортсменам, которые оказались в Риме в последний момент, не успели подобрать обувь, однако Нисканен, отправившийся на Игры в качестве тренера эфиопских бегунов, в воспоминаниях опровергал эту версию. По словам шведа, он с подопечными детально изучил трассу в Риме. Спортсмены даже несколько раз ее пробежали и пришли к выводу, что без обуви им удается делать это быстрее. К тому же забег был запланирован на вечернее время, а значит температура асфальта и брусчатки была вполне комфортной для босых ног. Позже Вакжиру вспоминал, что соперники над ними откровенно смеялись.

Абебе Бикила (№11) в марафонском забеге на ОИ-1960 | Источник: AP 2021

Нисканен также провел мощную теоретическую подготовку перед забегом и заставил подопечных, не знавших никого из главных фаворитов в лицо, выучить их номера. Однако перед стартом гонки один из претендентов на золото Ради Бен-Абдесселам попросил организаторов поменять ему номер, из-за чего подготовка шведского тренера, казалось бы, пошла насмарку.

Однако незнание в этом случае оказалось силой. Бикила ушел в отрыв именно с Бен-Абдесселамом и на последних километрах дистанции был уверен, что ему противостоит не грозный фаворит, а случайный выскочка. Во многом поэтому эфиоп на последнем километре устроил уверенный спурт, который не смог поддержать соперник.

Я ускорился, когда до финиша оставалось менее километра, и шаги соперника стали затихать. А когда я еще увеличил скорость, то они и вовсе исчезли. Не было нужды оборачиваться назад, чтобы убедиться, что я первый Абебе Бикила эфиопский марафонец

Босоногий атлет не просто пришел к финишу первым, но и к изумлению публики установил мировой рекорд. Кстати, пульс Бикилы на финише был всего 88 ударов в минуту! Его соотечественник Вакжиру в итоге стал седьмым, а бронза досталась Барри Мэги из Новой Зеландии. Очень хорошо выступили марафонцы из СССР: Константин Воробьев и Сергей Попов расположились на четвертой и пятой строчках соответственно.

Из тюрьмы на пьедестал

Бикила завоевал для Эфиопии первую золотую олимпийскую медаль в истории и стал настоящим героем всего континента. Его победа широко отмечалась на родине. Селассие устроил в честь триумфатора военный парад, вручил кучу наград, подарил дом и присвоил звание капрала. Миллионы африканцев, вдохновленные примером Бикилы, профессионально занялись бегом. Оказалось, что это вполне реальный способ выбраться из нищеты.

Однако очень скоро у эфиопского бегуна начались серьезные проблемы. В Эфиопии произошла попытка военного переворота, и император заподозрил Бикилу в причастности к нему. Спортсмена отправили в тюрьму, над ним нависла реальная угроза смертной казни. Спасли спортсмена статус олимпийского чемпиона и отсутствие прямых доказательств его вины: Абебе помиловали и отправили готовиться к новой Олимпиаде.

Император Эфиопии Хайле Селассие | Источник: AP 2021

Спортсмен ежедневно тренировался, но за 40 дней до старта Игр-1964 у него случился приступ аппендицита. Экстренная операция внесла серьезные изменения в график подготовки, из-за чего у многих возникли сомнения в способности Бикилы не только повторить достижение четырехлетней давности, но и в принципе выступить на Играх в Токио.

Однако спортсмен приехал в Японию и снова поразил мир. На этот раз эфиоп обулся в кроссовки, которые не помешали ему не просто победить, а улучшить собственный мировой рекорд на три минуты. Да, сейчас лучшие марафонцы мира мечтают выбежать из двух часов, но в начале 1960-х 2 часа и 12 минут Бикилы очень впечатляли.

У африканского спортсмена был шанс выиграть и третье олимпийское золото: в солидном для бегуна возрасте 36 лет он выступал на Играх-1968 в Мехико

На этот раз в планы марафонца вмешалась травма: он сошел с дистанции на отметке 17 километров из-за повреждения колена. Но без золота Эфиопия не осталась. Победу стране принес Мамо Волде со скромным даже по тем временам результатом 2 часа 20 минут и 26,2 секунды.

После побед

После многочисленных триумфов Бикила мог спокойно наслаждаться жизнью, путешествовать, заниматься тренерской деятельностью, да и вообще делать, что угодно. Однако судьба внесла коррективы. В 1969 году спортсмен попал в страшное ДТП в 70 километрах от столицы Эфиопии, выжил, но оказался парализован ниже пояса. Постоянным спутником Бикилы стало инвалидное кресло.

Слабый человек в такой ситуации впал бы в депрессию или как минимум запил, но Бикила выбрал путь посложнее. В те годы официальных Паралимпиад еще не проводилось, однако инвалиды уже начинали на разных уровнях соревноваться друг с другом. Эфиопский бегун с азартом влился в это движение, сосредоточившись на стрельбе из лука и настольном теннисе.

Абебе Бикила и Онни Нисканен | Источник: Lenta.Ru

Люди, добившиеся успеха, нередко сталкиваются с трагедией. Бог хотел, чтобы я выиграл Олимпийские игры. Я был безмерно рад, когда второй раз выиграл марафон, но я не роптал, когда со мной произошел несчастный случай, ведь и это было желанием Бога. У меня нет выбора. Я просто должен принять это и жить счастливо Абебе Бикила эфиопский марафонец

Абебе наверняка ожидали бы большие успехи на Паралимпийском поприще, но его жизнь оборвалась в 1973 году из-за инсульта, который был вызван последствиями пережитой аварии. Попрощаться с 41-летним спортсменом вышли десятки тысяч соотечественников, а император объявил общенациональный траур.

Бикила похоронен в столице Эфиопии на кладбище Сент-Джозеф. В начале нулевых годов спортсмену установили бронзовый памятник, а центральный стадион Аддис-Абебы назван его именем. Бегун стал культовым героем не только для африканцев, но и для поклонников спорта по всему миру. В 2009 году в Эфиопии был снят художественный фильм, посвященный уникальной карьере Бикилы. Картину даже номинировали на «Оскар» как лучший иностранный фильм, но главный приз лента не получила.