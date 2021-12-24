Знаменитого американского тренера дисквалифицировали пожизненно. Сначала за допинг, а потом — за секс

Салазар в настоящее время отбывает дисквалификацию за распространение допинговых препаратов. Тренер долгие годы растил звезд длинного бега, включая четырехкратного олимпийского чемпиона британца Мо Фара, и возглавлял влиятельный центр Oregon Project. Последняя из его звездных учениц — голландская бегунья Сифан Хассан, которая на Играх в Токио сделала уникальный дубль, взяв золото на дистанциях 5000 и 10000 метров.

Но Салазара на этой Олимпиаде уже не было. Еще в 2019-м его признали виновным в распространении запрещенных средств и дисквалифицировали на четыре года. Хотя ни один из знаменитых учеников не был пойман на допинге и не свидетельствовал против тренера. Американское антидопинговое агентство USADA вело Салазара долгие годы и поймало в итоге на очень косвенных доказательствах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--08d66b7afbf4bd071ec5" data-vnd="08d66b7afbf4bd071ec5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=08d66b7afbf4bd071ec5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Максимум, что предъявили Салазару — это владение тестостероном и применение его в отношение одного из своих сыновей, который не является спортсменом. Тренер оспаривал свою дисквалификацию в CAS, но безуспешно. Тем не менее, уже через несколько лет он мог бы вернуться к работе. Если бы не внезапно всплывшие новые обстоятельства.

Он говорил, что у меня самая большая задница на линии старта

Практика показывает, что наказать человека за любой вид абьюза или сексуального насилия в западном мире куда проще, чем даже за допинг. Например, свидетельские показания против Салазара дала его бывшая ученица бегунья Мэри Кэйн. Она сказала, что тренер постоянно критиковал ее за лишний вес и заставлял взвешиваться на глазах других бегунов. Вследствие чего девушка получила психологическую травму и вообще чуть не бросила спорт.

Читайте также IBU принял окончательное решение по чемпионству Бергер и Мякяряйнен из-за дела Зайцевой

Многие наши фигуристки или гимнастки, которых взвешивают на глазах у всех трижды в день, такой душевной хрупкости, наверное, не поймут. Но Кэйн подала на Салазара в суд и потребовала 20 миллионов долларов в качестве компенсации морального ущерба. Суд Орегона решения по делу еще не вынес.

Потом появилась еще одна бегунья, Эми Йодер Бегли. В отличие от Кэйн, она уже давно ветеран, участница Олимпийских игр в Пекине-2008 на дистанции 10 000 метров. Бегли вспомнила, что много лет назад Салазар выгнал ее из группы, заявив, что у девушки «самая большая задница на линии старта». По совокупности всех этих обвинений независимая американская организация SafeSport дисквалифицировала Салазара пожизненно.

Случилось это еще летом 2020-го, тренер снова подал апелляцию, но вот теперь окончательно ее проиграл. Причем, согласно данным SafeSport, Салазару удалось успешно оспорить эпизоды эмоционального насилия. Но было еще и сексуальное. Поэтому вердикт — пожизненный бан, без всяких возможностей для дальнейших апелляций.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRHtNpSD9zg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRHtNpSD9zg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRHtNpSD9zg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sifan Hassan (@sifanhassan)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Салазар как Чегин, даже памятник был

История Салазара парадоксальна. Тренера много лет подозревали в допинге, но ничего конкретного ни у кого из его учеников не нашли. Потом появились люди, которые упрекали его в психологическом насилии и грубости — но и тут Салазару удалось отбиться. В итоге Альберто наказали за сексуальное насилие и/или абьюз, хотя нет ни одного свидетеля, кто открыто заявил бы об этом.

У SafeSport наверняка такие показания есть. Но несмотря даже на движение #MeToo, в публичном пространстве на Салазара в этом смысле никто не жаловался. И это странно, учитывая, против скольких звезд за последние годы поступили такие обвинения. А тут — дисквалифицированный тренер с дурной репутацией тирана…

Как бы то ни было, пожизненный бан Салазара — безусловное благо для мировой легкой атлетики. В плане запрещенки — это такой американский вариант нашего скандального специалиста по спортивной ходьбе Виктора Чегина, только еще умноженный в несколько раз. Истории похожи до деталей: фамилию Салазара недавно убрали с одного из зданий тренировочного кампуса, а тренировочный проект Oregon пришлось закрыть. Компания-спонсор его больше не поддерживает, хотя изначально была на стороне Салазара и даже финансировала его первые апелляции. Этот же путь прошел и российский спорт, только чуть раньше: от полного отрицания и сочувствия допингерам — то принятия наказания и гнева в адрес обманщиков.

Но, видимо, в случае с Салазаром речь шла не только о допинге. За что тренер и поплатился.