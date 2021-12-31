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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский журнал признал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россиянка Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту в 2021 году по версии американского журнала Track and Field, сообщается на сайте издания.

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Источник: Reuters
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Ласицкене была признана лучшей прыгуньей в высоту в шестой раз и сравнялась по этому показателю с болгаркой Стефкой Костадиновой. По информации издания, больше выигрывала только румынка Йоланда Балаш. Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, третье — австралийка Николь Макдермотт.

В минувшем году единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, одержала пятую победу в Финале легкоатлетической серии Бриллиантовая лига и вошла в тройку лучших легкоатлеток года в Европе. Кроме того, она возглавила топ-лист мирового сезона с результатом 2,05 метра. Всего в 2021 году Ласицкене выиграла 14 из 18 соревнований, в которых принимала участие.

Также в десятку лучших в своих дисциплинах вошли россияне Анжелика Сидорова (прыжки с шестом, второе место), Михаил Акименко (прыжки в высоту, четвертое место), Иван Иванюк (прыжки в высоту, пятое место), Тимур Моргунов (прыжки с шестом, шестое место), Илья Шкуренев (многоборье, седьмое место), Валерий Пронкин (метание молота, девятое место) и Елена Лашманова (спортивная ходьба на 20 км, десятое место).

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