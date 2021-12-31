Американский журнал признал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту

Ласицкене была признана лучшей прыгуньей в высоту в шестой раз и сравнялась по этому показателю с болгаркой Стефкой Костадиновой. По информации издания, больше выигрывала только румынка Йоланда Балаш. Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, третье — австралийка Николь Макдермотт.

В минувшем году единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, одержала пятую победу в Финале легкоатлетической серии Бриллиантовая лига и вошла в тройку лучших легкоатлеток года в Европе. Кроме того, она возглавила топ-лист мирового сезона с результатом 2,05 метра. Всего в 2021 году Ласицкене выиграла 14 из 18 соревнований, в которых принимала участие.