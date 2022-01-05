Кристина Тимановская: в 2021 году было много разочарований в людях

«2021-й меня изменил. Мне кажется, я повзрослела на 5 лет так точно, многое осознала и поняла для себя. В 2021-м было много разочарований в людях, стресса, много печали и радости, успеха, новых знакомств, искренних людей, доброжелателей и недругов, много уроков жизни, моментов, за которые я благодарна, много работы и исполненных желаний. Много осознала, этот год, как ни крути, был крутой, и многие мои желания сбылись. 2022-й будет ещё круче, ведь нас ждут великие дела», — написала Тимановская.