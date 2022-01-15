Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов новым откровенным фото

Легкоатлетка попозировала в розовом топе и серых обтягивающих шортах на фоне стадиона. «Готовлюсь к сезону тренировок в помещениях», — подписала она пост. В комментариях фанаты восхитились снимком. Фотография набрала более 100 тысяч лайков.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.