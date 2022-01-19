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19:07 (мск), источник: ТАСС

Объявившая в июне об уходе из спорта прыгунья Чичерова выступит на турнире в Челябинске

Турнир пройдет 20 января.

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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова, объявившая о завершении карьеры спортсменки на июньском чемпионате России, приняла решение выступить на легкоатлетическом турнире в Челябинске, который состоится 20 января. Об этом Чичерова сообщила ТАСС.

В программу челябинского Мемориала Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина включены мужские и женские состязания по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом.

«Я буду прыгать», — сказала 39-летняя Чичерова на вопрос, в каком качестве она приедет на турнир в Челябинск.

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На чемпионате России 2021 года в Чебоксарах Чичерова стала второй с результатом 1,88 метра. 25 сентября спортсменка провела на своей родине в Белой Калитве фестиваль по прыжкам в высоту «Побеждай!», в котором приняла участие в качестве спортсменки. Чичерова за день до начала фестиваля сообщила ТАСС, что не исключает для себя выступления на нескольких стартах в начале 2022 года для того, чтобы иметь возможность попрощаться с болельщиками.

«Организаторы соревнований в Челябинске очень хотели меня увидеть в секторе на юбилейном турнире. Я подумала над их предложением и решила, что вполне можно выйти на бис. Не исключаю, что в “Русской зиме” тоже приму участие», — добавила Чичерова. Турнир «Русская зима» пройдет в Москве с 12 по 13 февраля.

Как сообщил ТАСС директор Мемориала Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина Константин Синяков, в предварительный состав участниц женского турнира по прыжкам в высоту также вошли Татьяна Ермаченкова, Кристина Королева, Мария Кочанова, Дарья Слепова и Александра Ярышкина. У мужчин планируют выступить призеры чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко и Илья Иванюк, а также Никита Анищенков, Никита Курбанов, Матвей Рудник и Матвей Тычинкин. В числе участников турнира по прыжкам с шестом серебряный призер чемпионата Европы — 2018 Тимур Моргунов, участник зимнего чемпионата Европы — 2019 Георгий Горохов и выполнившая квалификационные нормативы для участия в зимнем и летнем чемпионатах мира Полина Кнороз.

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