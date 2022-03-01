Российских легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях

Отмечается, что санкции касаются в числе прочих чемпионата мира — 2022 по лёгкой атлетике, который пройдёт в американском штате Орегон с 15 по 24 июля, чемпионата мира — 2022 в помещении, который должен состояться в Белграде (Сербия) с 18 по 20 марта, а также командного чемпионата мира — 2022 по ходьбе, который пройдёт в Маскате (Оман) с 4 по 5 марта.