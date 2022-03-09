Мария Ласицкене завершила сезон из-за санкций
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, досрочно завершила зимний сезон из-за недопуска на чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях.
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, досрочно завершила зимний сезон из-за недопуска на чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях.
Информацию об этом подтвердила менеджер спортсменки Ольга Назарова:
«Мария из-за недопуска на чемпионат мира в Белграде завершила зимний сезон. Сейчас она в отпуске», — приводит слова менеджера агентство ТАСС.
Мария Ласицкене входила в число российских легкоатлетов, которые были допущены к международным соревнованиям, несмотря на санкции в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики, введенные из-за череды скандалов, связанных с массовым применением допинга, фактами коррупции и использованием поддельных документов. В том числе Ласицкене летом 2021 года выступала на Олимпийских играх в Токио, где завоевала золотую медаль.
Международная федерация World Athletics после начала специальной военной операции на территории Украины ввела дополнительные санкции против российских спортсменов. В том числе федерация объявила, что никакие российские спортсмены не будут допущены на чемпионат мира в помещении, который пройдёт в Белграде с 18 по 20 марта.