Олимпийскую чемпионку по легкой атлетике из США едва не похоронили заживо. Как такое могло произойти

Бетти Робинсон — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 100 м и эстафете 4×100. А еще она та спортсменка, у которой не один, а два дня рождения.

Американка попала в бег случайно. Как-то Робинсон засиделась в школе, поэтому на поезд домой практически не успевала. Девушке пришлось бежать за составом, чтобы уехать. Никто не верил в успех затеи, но Бетти запрыгнула в уходящий вагон. Это все увидел учитель Чарльз Прайс, который еще являлся и тренером по легкой атлетике. Он предложил Робинсон заниматься у него.

Быстро стало понятно, что случай на вокзале не был стечением обстоятельств. Робинсон оказалась действительно талантливым спринтером. Прайсу удалось за несколько месяцев подготовить ее к отбору на Игры-1928, который она успешно прошла. Робинсон удалось попасть на историческую Олимпиаду, потому что именно в Амстердаме женщины-легкоатлетки впервые дебютировали на подобном турнире.

Бетти не мечтала о победе, потому что в то время безоговорочным фаворитом на 100-метровке была канадка Фанни Розенфельд. Вот только финальный забег выиграла американка. Она пробежала за 12,2 секунды, опередив соперницу. Так Робинсон стала первой в истории женщиной, выигравшей золотую олимпийскую медаль в легкой атлетике. Также бегунья в составе сборной США стала второй в эстафете 4×100 м.

Дома все внимание было приковано к ней, но мысли Бетти занимала не слава, а следующие Игры. В 1932 году спортсменка собиралась стать еще более великой. Этого не случилось из-за падения биплана, на котором спринтерша летала вместе с двоюродным братом. Он упал в болото с высоты 200 метров. Повезло, что пострадавших нашли сразу. Так им удалось выжить.

Брат олимпийской чемпионки сломал обе ноги, а Робинсон получила травму головы, переломы ноги и руки, а также другие повреждения. У американки все было так плохо, что спасатели не смогли понять, жива ли она. Девушку решили везти в морг, но гробовщик не стал ее хоронить. Только ему удалось заметить у Бетти признаки жизни. Следующие 11 недель спортсменка провела в больнице, пытаясь хоть немного восстановиться.

Самой большой проблемой для бегуньи стала ее нога. Для стабилизации в нее вставили серебряную спицу, поэтому возвращение на дорожку было под большим вопросом. Игры в Лос-Анджелесе Бетти пропустила, но серьезно настроилась приехать в Берлин через четыре года, потому что сводный брат мотивировал ее заниматься собой. Она приспособилась к жизни с ногой, которая после операции стала чуть короче, а также смирилась с тем, что больше не может стартовать из низкой стойки. Даже экономический кризис не сломал ее: Робинсон продала все награды, кроме золота Олимпиады, и устроилась работать продавщицей.