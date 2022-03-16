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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

World Athletics не разрешила белорусским легкоатлетам выступать на турнирах в России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила белорусским легкоатлетам выступать на турнирах в России.

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Источник: AP 2022

«До тех пор, пока Всероссийская федерация легкой атлетики ограничена в своих правах, национальные соревнования в России проводятся только с участием спортсменов этой страны. Поскольку ВФЛА осознает, что приглашение спортсменов из других стран будет нарушением условий отстранения, мы ожидаем, что она будет соблюдать эти условия», — ответил ТАСС представитель World Athletics на вопрос, могут ли белорусские и другие зарубежные легкоатлеты принимать участие во внутрироссийских соревнованиях.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. Российские легкоатлеты до восстановления национальной федерации в международных правах могут получить возможность выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса. Россия с ноября 2015 года также лишена права проводить международные соревнования по легкой атлетике.

1 марта совет World Athletics принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и в европейском первенстве в Мюнхене. Также им запретили заявляться на турниры под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации.

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