World Athletics не разрешила белорусским легкоатлетам выступать на турнирах в России

«До тех пор, пока Всероссийская федерация легкой атлетики ограничена в своих правах, национальные соревнования в России проводятся только с участием спортсменов этой страны. Поскольку ВФЛА осознает, что приглашение спортсменов из других стран будет нарушением условий отстранения, мы ожидаем, что она будет соблюдать эти условия», — ответил ТАСС представитель World Athletics на вопрос, могут ли белорусские и другие зарубежные легкоатлеты принимать участие во внутрироссийских соревнованиях.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. Российские легкоатлеты до восстановления национальной федерации в международных правах могут получить возможность выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса. Россия с ноября 2015 года также лишена права проводить международные соревнования по легкой атлетике.