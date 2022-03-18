Бриллиантовая лига не допустила российских легкоатлетов к соревнованиям
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены до выступлений в Бриллиантовой лиге, сообщается на сайте соревнований.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены до выступлений в Бриллиантовой лиге, сообщается на сайте соревнований.
Данное решение было принято генеральной ассамблеей Бриллиантовой лиги в четверг. Сроки отстранения россиян и белорусов не сообщаются.
«Эта рекомендация соответствует решениям многих спортивных руководящих органов и решению, принятому советом Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), и отражает практические и материально-технические проблемы, с которыми могут столкнуться нейтральные спортсмены из России и спортсмены из Белоруссии, если будут приглашены для участия в соревнованиях», — говорится в сообщении.
Ранее, 1 марта, совет World Athletics на фоне событий на Украине запретил участие российских и белорусских легкоатлетов в соревнованиях World Athletics Series, в том числе в чемпионате мира 2022 года в Юджине (штат Орегон, США), который состоится
В сентябре 2021 года россиянки Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) стали победительницами Финала Бриллиантовой лиги, который прошел в швейцарском Цюрихе.