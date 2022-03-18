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00:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бриллиантовая лига не допустила российских легкоатлетов к соревнованиям

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены до выступлений в Бриллиантовой лиге, сообщается на сайте соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

Данное решение было принято генеральной ассамблеей Бриллиантовой лиги в четверг. Сроки отстранения россиян и белорусов не сообщаются.

«Эта рекомендация соответствует решениям многих спортивных руководящих органов и решению, принятому советом Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), и отражает практические и материально-технические проблемы, с которыми могут столкнуться нейтральные спортсмены из России и спортсмены из Белоруссии, если будут приглашены для участия в соревнованиях», — говорится в сообщении.

Ранее, 1 марта, совет World Athletics на фоне событий на Украине запретил участие российских и белорусских легкоатлетов в соревнованиях World Athletics Series, в том числе в чемпионате мира 2022 года в Юджине (штат Орегон, США), который состоится 15—24 июля, чемпионате мира в помещении, который пройдет в Белграде 18—20 марта. Российские легкоатлеты с 2015 года выступают в соревнованиях в нейтральном статусе в связи с лишением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) полноценного статуса из-за допинговых скандалов.

В сентябре 2021 года россиянки Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) стали победительницами Финала Бриллиантовой лиги, который прошел в швейцарском Цюрихе.

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