Бриллиантовая лига не допустила российских легкоатлетов к соревнованиям

Данное решение было принято генеральной ассамблеей Бриллиантовой лиги в четверг. Сроки отстранения россиян и белорусов не сообщаются.

«Эта рекомендация соответствует решениям многих спортивных руководящих органов и решению, принятому советом Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), и отражает практические и материально-технические проблемы, с которыми могут столкнуться нейтральные спортсмены из России и спортсмены из Белоруссии, если будут приглашены для участия в соревнованиях», — говорится в сообщении.

Ранее, 1 марта, совет World Athletics на фоне событий на Украине запретил участие российских и белорусских легкоатлетов в соревнованиях World Athletics Series, в том числе в чемпионате мира 2022 года в Юджине (штат Орегон, США), который состоится 15—24 июля , чемпионате мира в помещении, который пройдет в Белграде 18—20 марта . Российские легкоатлеты с 2015 года выступают в соревнованиях в нейтральном статусе в связи с лишением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) полноценного статуса из-за допинговых скандалов.