Анжелика Сидорова также отказалась встречаться с министром Матыциным

Об этом сообщает агентство сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее было объявлено, что чиновник собирается 21 марта встретиться с российскими спортсменами, чтобы обсудить «меры поддержки в условиях санкций». Из официального сообщения министерства следовало, что участниками встречи будут фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене и Сидорова, а также гимнастки Дина и Арина Аверины.

Ранее Мария Ласицкене отказалась от участия в этой встрече. «Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира. Но в этом вопросе, как мы видим, ни министр спорта, ни глава ОКР, ни ВФЛА Маше не помогли», — объяснил позицию спортсменки ее муж Владас Ласицкас.

В четверг генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги на фоне событий на Украине не допустила российских и белорусских легкоатлетов до выступления на этапах серии.