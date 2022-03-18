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13:19 (мск), источник: Московский комсомолец

Анжелика Сидорова также отказалась встречаться с министром Матыциным

Российская легкоатлетка серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова вслед за Марией Ласицкене также отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает агентство сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее было объявлено, что чиновник собирается 21 марта встретиться с российскими спортсменами, чтобы обсудить «меры поддержки в условиях санкций». Из официального сообщения министерства следовало, что участниками встречи будут фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене и Сидорова, а также гимнастки Дина и Арина Аверины.

Ранее Мария Ласицкене отказалась от участия в этой встрече. «Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира. Но в этом вопросе, как мы видим, ни министр спорта, ни глава ОКР, ни ВФЛА Маше не помогли», — объяснил позицию спортсменки ее муж Владас Ласицкас.

В четверг генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги на фоне событий на Украине не допустила российских и белорусских легкоатлетов до выступления на этапах серии.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований российских и белорусских атлетов. Олимпийский комитет России (ОКР) 3 марта заявил, что будет в судебном порядке оспаривать последовавшие за рекомендацией МОК решения международных федераций об отстранении россиян.

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