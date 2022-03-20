«Королева спорта» в изгнании. Что будет с российской легкой атлетикой

Сначала в СМИ просочились подробности письма в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), подписанного многими легкоатлетами страны, с просьбой о помощи после отлучения от мировой арены, а затем громко прозвучал отказ олимпийской чемпионки Марии Ласицкене встречаться с министром спорта России. Корреспондент РИА Новости размышляет о том, что это все значит и к чему может привести.

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Письмо изначально не предполагало публичности, но в эпоху Telegram-каналов трудно было рассчитывать, что кто-нибудь его не «сольет». В нем содержалось требование от ВФЛА заручиться у Всемирной легкоатлетической ассоциации гарантиями того, что российские легкоатлеты получат возможность выступать в 2022 году в нейтральном статусе. В противном случае спортсмены призывали прекратить текущие выплаты по процессу восстановления ВФЛА и обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Вообще, несмотря на то что письмо подписали 40 с лишним человек, стоит признать, что единства в российской легкой атлетике нет. Раньше тоже звучали голоса отдельных представителей «королевы спорта», которые кричали: «Сколько можно это терпеть!» Но в основном возмущались те, кого на международные соревнования не допускали даже без флага. Например, серебряная медалистка чемпионата мира 2013 года в тройном прыжке Екатерина Конева в прошлом году в разговоре с РИА Новости прямо заявила, что ее обижает деление на «элиту» и «ущербных». Последним словом она хлестко охарактеризовала саму себя — за все время отстранения ВФЛА нейтральный статус ей международные легкоатлетические власти не выдали ни разу.

А таких «ущербных» на самом деле много. И практически никто из них не знает причины своей «ущербности». У кого-то есть в истории употребление допинга, но среди обладателей нейтрального статуса «экс-допингисты» тоже имеются. Вот что Конева на прошлогоднем турнире в Сочи говорила по поводу определения пресловутой олимпийской десятки — тех спортсменов, которые поехали в нейтральном статусе на Олимпиаду в Токио:

«Большая часть спортсменов с тем, как определяется десятка, не согласны. Все будут недовольны, у всех вопросы. Многие просто боятся их задавать. А я хотела. Сюда приезжал министр спорта РФ Матыцин, было собрание, туда пошли избранные. А я могла бы задать ему вопросы от тех спортсменов, кто вне десятки. От ущербных, не знаю как это еще назвать. Для вас мы ничто? Зачем мы вообще нужны?».

Ну, а теперь такие вопросы появились у всех. 1 марта World Athletics объявила о недопуске россиян до турниров под своей эгидой. А после этого такое же решение приняла и генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги. То есть наши легкоатлеты не смогут поехать ни на официальные, ни на коммерческие старты, и зарабатывать деньги стало решительно негде.

Письмо в ВФЛА содержит разумные посылы. Действительно, совершенно непонятно, зачем сейчас российская легкая атлетика платит деньги. Причем как по линии самой организации — за обслуживание процесса восстановления в World Athletics, который не продвигается и не продвинется как минимум пока Российское антидопинговое агентство опять не признают соответствующим кодексу, так и в частном порядке: за каждый нейтральный статус спортсмен обязан перевести на счет World Athletics сумму в 250 долларов. Прямо смешно: в эпоху жестких санкций из страны уходят сотни тысяч в валюте, спортсмены свои кровные платят — но бумажку со статусом нейтрального атлета теперь можно только повесить себе на стенку и ей любоваться. Дороговата картинка.

Но письмо при этом, стоит заметить, направлено не по адресу. Надо понимать, что общественная организация ВФЛА платит деньги не сама — за нее это делает государство. Поэтому и решение о прекращении этого процесса могут принять только наверху. А там, судя по всему, в данный момент нет понимания, стоит продолжать дипломатию или же пора сжечь мосты. Ясно только одно: на Спортивный арбитражный суд надежды мало, как показал пример уже рассмотренного иска по футбольной линии.

Возможно, ради обсуждения именно этой темы ведущих легкоатлетов страны хотели 21 марта позвать в министерство спорта. Но объявлять об их участии через СМИ, не пригласив лично, конечно, не дело. И острая реакция той же Ласицкене, заявившей через своего супруга, что ей нужны не меры поддержки, а возможности соревноваться, объяснима. К олимпийской чемпионке и трехкратной чемпионке мира можно было проявить и побольше уважения. Да и к любому другому спортсмену тоже — в ситуации, когда никто не понимает, для чего он теперь нужен именно как спортсмен, а не как физкультурник. А теперь встреча пройдет неизвестно когда, если пройдет вообще.

В поисках ответа на вопрос «что делать» нужно, конечно, взвесить все за и против перед тем, как рубить с плеча. Отстранили от соревнований сейчас россиян практически во всех видах спорта, но хотя бы внутри страны старты с участием иностранных атлетов, готовых приехать в Россию, проводить никто не запрещает. А в легкой атлетике ситуация хуже: условия отстранения ВФЛА не предполагают участия в турнирах на территории России даже попавших под раздачу белорусов. Хотя было бы неплохо: в ряде дисциплин, например в мужских прыжках в высоту и в метаниях, могло бы получиться весьма острое соперничество.

Вероятно, многое решит предстоящий внутренний летний сезон. Уже известно, что будет организована серия турниров в разных городах страны, а чемпионат России, по всей вероятности, станет их кульминацией. Если постараться найти на это деньги, привлечь СМИ, продумать качественную организацию и дать красивое название, то и спортсменам скучать не придется, и народ на лучших, как в старые добрые времена, пойдет смотреть. А мастера организовывать классные старты у нас есть — чего стоят, например, «Битва полов» с участием лучших высотников и высотниц страны и фестиваль прыжков с шестом.

Ну, а дальше, видимо, и ситуация с перспективами международных турниров прояснится. Если их не будет в обозримом будущем, значит надо развивать свой продукт. Конечно, в условиях санкций альтернативная Бриллиантовая лига — вещь дорогая. Но санкции когда-нибудь закончатся — а престижные внутренние турниры, если их развить должным образом, могут и остаться. И когда наша многострадальная «королева спорта» вернется в мировую семью, это приданое будет только в плюс.

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