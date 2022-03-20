Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении
Швед Арман Дюплантис выиграл золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в прыжках с шестом. Соревнования проходят в Белграде.
Швед Арман Дюплантис выиграл золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в прыжках с шестом. Соревнования проходят в Белграде.
При этом он показал новый мировой рекорд — 6,20 метра. Предыдущий мировой рекорд Дюплантис установил 7 марта, когда преодолел планку на высоте 6,20 метра.
Второе место в Белграде занял бразилец Тиаго Брас (5,95), замкнул тройку американец Кристофер Нильсен (5,90).
22-летний Дюплантис является олимпийским чемпионом Игр в Токио.