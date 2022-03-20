Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

Швед Арман Дюплантис выиграл золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в прыжках с шестом. Соревнования проходят в Белграде.