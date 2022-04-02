Чемпионка России по марафону Прокопьева: «В прошлом году стала третьей, и сняли с зарплаты. Слов нет»

«Результат мог бы и быстрее быть, но я даже не думала про него, только за победу боролась. В прошлом году стала третьей, пробежала намного быстрее, мне восемь секунд не хватило до норматива на Олимпиаду, а меня сняли с зарплаты. Просто слов нет. Поэтому куда мне бежать быстрее, если на зарплату не ставят? Сейчас с Ириной Приваловой пообщалась, может, что-то сделают», — приводит слова Прокопьевой РИА «Новости».