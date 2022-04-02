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14:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионка России по марафону Прокопьева: «В прошлом году стала третьей, и сняли с зарплаты. Слов нет»

Российский бегунья Алина Прокопьева рассказала, что в прошлом году после третьего места на чемпионате России по марафону ее лишили зарплаты.

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Источник: РИА "Новости"

«Результат мог бы и быстрее быть, но я даже не думала про него, только за победу боролась. В прошлом году стала третьей, пробежала намного быстрее, мне восемь секунд не хватило до норматива на Олимпиаду, а меня сняли с зарплаты. Просто слов нет. Поэтому куда мне бежать быстрее, если на зарплату не ставят? Сейчас с Ириной Приваловой пообщалась, может, что-то сделают», — приводит слова Прокопьевой РИА «Новости».

Прокопьева сегодня, 2 апреля, стала победительницей чемпионата России по марафону в Сочи, показав результат 2 часа 32 минуты 38 секунд.

На прошлогоднем турнире Прокопьева заняла третье место, пробежав марафон за 2 часа 29 минут 37 секунд.

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