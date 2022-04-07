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09:50 (мск), источник: ТАСС

Россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне 2022 года

Запрет коснется жителей России и Белоруссии. Граждане этих стран, проживающие за рубежом, смогут выступить без национального флага.

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Источник: Reuters

ТАСС, 7 апреля. Граждан России и Белоруссии, проживающих на территории этих стран и зарегистрировавшихся для участия в Бостонском марафоне 2022 года, не допустят до соревнований. Об этом в среду сообщила пресс-служба Бостонского марафона.

Сообщается, что данная мера принята из-за ситуации на Украине. Запрет на участие в Бостонском марафоне не коснется граждан России и Белоруссии, не проживающих на территории этих стран, однако спортсмены не смогут выступать под российским и белорусским флагами. Организаторы также заявили, что «предпримут разумные попытки вернуть взносы спортсменам из России и Белоруссии, которые больше не смогут участвовать [в марафоне], с учетом действующих санкций».

Бостонский марафон проводится с 1897 года в День патриота (государственный праздник США, посвященный первым битвам за независимость страны, отмечается в третий понедельник апреля). В 2022 году соревнования пройдут 18 апреля.

15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов — Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

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