Самая титулованная легкоатлетка в истории объявила о завершении карьеры

«Когда я была маленькой девочкой, даже в самых смелых мечтах никогда не могла себе представить, что у меня будет такая карьера. Очень благодарна виду спорта, который изменил мою жизнь.



Я отдала бегу все, что у меня было, и не уверена, что мне ещё есть что отдать. Хочу попрощаться и поблагодарить спорт и людей, которые помогли мне сформироваться», — написала 36-летняя Эллисон в соцсетях.