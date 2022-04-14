Прыгун в высоту и драматург. 80 лет со дня рождения олимпийского чемпиона Валерия Брумеля

ТАСС, 14 апреля. Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Валерий Брумель, поставивший за годы выступлений шесть мировых рекордов, родился 80 лет назад. ТАСС вспоминает жизненный путь великого спортсмена.

Брумель родился в селе Толбузино Амурской области в семье начальника геологоразведывательной партии Николая Брумеля и инженера-геолога Людмилы Колкуновой. Брумель-старший скептически относился к занятиям спортом своего сына и пытался привить ему любовь к искусству. Будущий олимпийский чемпион занимался живописью, пытался научиться играть на скрипке и фортепиано, но уже в детстве решил, что больше всего в жизни его увлекает легкая атлетика. Его отец поменял свое мнение, когда прочитал в газете заметку о многообещающем прыгуне Валерии Брумеле.

В 14 лет Брумель стал чемпионом Ворошиловграда (ныне Луганск), а через три года взял высоту 201 см и стал мастером спорта СССР. В том же году он поступил в Институт физической культуры в Харькове, однако из-за отсутствия условий для тренировок был вынужден переехать во Львов, где тренировался и работал на жирокомбинате.

В 1959 году он принял участие в Спартакиаде народов СССР, где встретился с лучшими прыгунами страны Робертом Шавлакадзе и Игорем Кашкаровым. Брумель изо всех сил старался их превзойти, однако это рвение сыграло с ним злую шутку. Ему казалось, что соперники с трудом прошли предварительный этап, но они просто экономили силы на финальную часть.

Брумель взял отборочную высоту 195 см, но не смог улучшить этот результат и быстро выбыл из турнира, а Шавлакадзее и Кашкаров показали результат 211 см. Победа на турнире была присуждена Кашкарову из-за наименьшего количества совершенных попыток. Брумеля, несмотря на неудачный результат, заметили тренеры сборной, которые включили молодого спортсмена в состав национальной команды.

Первые Олимпийские игры и дуэль с Томасом

Главным соперником в карьере Брумеля был американец Джон Томас — их соперничество началось заочно. Однажды советский спортсмен открыл газету и прочитал, что 16-летний прыгун из США взял высоту 202 см, в то время как самому Брумелю 201 см покорился лишь в 17. Успехи Томаса подхлестнули его. Со временем разница между спортсменами сокращалась, однако перед Олимпиадой в Риме американец установил мировой рекорд 222 см и поэтому считался главным фаворитом Игр-1960.

В Риме произошла первая очная встреча Брумеля и Томаса. «На Олимпийские игры в Рим от нашей страны приехали три прыгуна: Шавлакадзе, Виктор Большов и я. За три дня до соревнований наши и американцы договорились провести совместную тренировку. Тут я наконец впервые увидел живого Томаса — мощного, стройного атлета, он, даже не двигаясь, источал ощущение силы», — вспоминал Брумель в своей книге «Высота».

На тренировке Томас пытался деморализовать советских прыгунов, показывая, как легко ему даются прыжки на большие высоты. Никто не решался прыгать с ним в одном секторе: спортсмены восхищенно на него смотрели и пытались запечатлеть его прыжки на фотоаппарат. Увидев это, тренер сборной Владимир Дьячков провел со спортсменами беседу и объяснил, что такие высокие прыжки не могут даваться легко, американцу на соревнованиях будет тяжело, так как он потратил много сил на демонстрацию своего мастерства.

Так оно и случилось. Настоящая борьба за медали Олимпийских игр в Риме развернулась, когда планка стояла на уровне 214 см. К тому моменту соревноваться продолжали только советские атлеты и Томас. Американец не смог взять эту высоту с первой попытки и сильно разозлился. Высоту 214 см с первого раза взял только Шавлакадзе, хотя до Игр, как вспоминал Брумель, он не прыгал выше 211 см. Остальные спортсмены совершили успешный прыжок только со второй попытки.

Высоту 216 см Шавлакадзе вновь взял с первой попытки. Томас, нервы которого пошатнулись на предыдущем рубеже, уже не смог справиться с эмоциями и после трех неудачных попыток выбыл из турнира. Большову также не покорилась эта высота, но бронзу выиграл Томас, который был успешнее в предыдущих попытках. Брумель со второй попытки совершил успешный прыжок и остался единственным соперником Шавлакадзе в борьбе за золото Олимпиады.

Как вспоминал Брумель, победив американца и установив новый рекорд Олимпийских игр, они с Шавлакадзе подошли к очному соперничеству в расслабленном состоянии. После пяти часов борьбы спортсменам было тяжело покорять новую высоту. Брумель и Шавлакадзе не смогли преодолеть отметку в 218 см, на этом олимпийский турнир по прыжкам в высоту был окончен. Шавлакадзе, взявший два предыдущих рубежа с первой попытки, стал победителем Игр в Риме, а 18-летний Брумель завоевал серебро, заявив о себе всему миру.

Путь к олимпийскому золоту

После римской Олимпиады Брумель считался одним из сильнейших прыгунов мира, в следующем олимпийском цикле он одерживал победы практически во всех соревнованиях, в которых принимал участие. В феврале 1961 года американцы организовали несколько турниров, где хотели показать советским спортсменам, что победа в Риме была случайностью. Несмотря на внушительную поддержку трибун арены «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, Брумель одержал победу над Томасом. Затем советский прыгун выиграл чемпионат США и стал первым иностранцем, кому удалось это сделать, после чего победил на еще одном турнире.

В том же году он впервые стал чемпионом СССР, а также установил три мировых рекорда. Сначала на Кубке Москвы он прыгнул на 223 см, затем на легкоатлетическом матче между сборными СССР и США, в котором советская сборная одержала победу со счетом 179:163, Брумель покорил высоту 224 см, а на Всемирной летней Универсиаде улучшил свой рекорд еще на один сантиметр. В 1962 году Брумель с результатом 221 см стал чемпионом Европы, опередив ближайшего конкурента шведа Стига Петтерссона на восемь сантиметров. Свой последний мировой рекорд (228 см), который продержался восемь лет, советский прыгун установил в 1963 году.

Побеждая практически во всех соревнованиях, устанавливая рекорд за рекордом, Брумель стал безоговорочным фаворитом Олимпийских игр 1964 года в Токио. Он выиграл турнир, но победа далась ему с огромным трудом. С самого начала олимпийского года Брумель бросился в погоню за новым мировым рекордом и всякий раз терпел неудачу, при этом выигрывая турниры. Из-за того, что ему не удавалось достичь своей цели, к Олимпийским играм он подошел в состоянии апатии, не желал бегать, прыгать и отталкиваться, но понимал, что надо продолжать тренироваться.

На первой тренировке в Токио Брумель с большим трудом прыгал на два метра. Чтобы отвлечься от своих переживаний, он стал ездить на экскурсии, играть в шахматы, настольный теннис, читать книги и постепенно начал набирать форму. За несколько дней до начала олимпийского турнира Брумель нашел заброшенный стадион и решил провести тренировку на нем, чтобы никто его не видел. Там он взял высоту 215 см и впервые за долгое время обрадовался своему результату, так как у него появилась надежда на олимпийское золото.

Несмотря на возвращенную уверенность в своих силах, Брумель начал испытывать проблемы уже на предварительном этапе: он дважды не смог перепрыгнуть планку на уровне 203 см и рисковал не выйти в финальную часть. Шавлакадзе пытался убедить партнера по команде в том, что он такую высоту способен взять даже без разбега, и это помогло Брумелю собраться и совершить успешный прыжок. После этого прыжка он встретился взглядом с главным тренером сборной Гавриилом Коробковым, на лице которого была видна тревога, и это настолько заворожило Брумеля, что он не заметил фонарного столба и врезался в него. Но, как потом вспоминал сам прыгун, именно неожиданное столкновение помогло ему прийти в себя.

В финале, как и за четыре года до этого, реальная борьба за медали началась с высоты 214 см, которую с первой попытки взял только американец Джон Рамбо, в то время как Брумелю, Шавлакадзе и Томасу это удалось сделать лишь с третьего раза. Затем Брумель вырвался в лидеры, взяв с первой попытки высоту 216 см и закрепил свой успех на рубеже 218 см. Эту высоту вместе с ним смог взять только Томас, а дальше оба атлета провалили три попытки. Так как Томас преодолел предыдущую высоту со второго раза, ему досталось серебро, бронза ушла к Рамбо, а олимпийским чемпионом вопреки всем неприятностям стал Брумель.

Завершение карьеры, травмы и драматургия

Как вспоминал Брумель, после победы в Токио он некоторое время отдыхал. В 1965 году спортсмен вновь готовился бить своей же мировой рекорд, но однажды после тренировки он попросил свою однокурсницу — мотогонщицу Тамару Голикову — подвезти его до дома. На одном из поворотов колеса проскользнули в луже, мотоцикл потерял опору, а Брумель вылетел с сиденья и ногой ударился о железобетонный столб. Врачи хотели ампутировать ногу, но затем приняли решение провести несколько операций для ее сохранения.

Как писал в своей книге Брумель, Томас, узнав о случившемся, направил ему телеграмму, в которой требовал обязательного возвращения своего соперника в прыжковый сектор. Благодаря поддержке со стороны своего главного соперника Брумель вновь стал мечтать о прыжках в высоту. К сожалению, многочисленные операции не помогали спортсмену, тогда врачи посоветовали ему обратиться к хирургу Гавриилу Илизарову, который впоследствии стал одним из близких друзей Брумеля. Хирург взялся за, казалось бы, безнадежного пациента, и заставлял его ходить сразу же после последней операции.

Илизаров смог выходить Брумеля, после чего атлету удался прыжок на 209 см, но с таким результатом было невозможно претендовать на высокие места на мировой арене, и в 1970 году после разрыва ахиллова сухожилия он принял решение завершить карьеру. После долгих лет тренировок и соревнований Брумель активно занялся творческой деятельностью. Он снялся в фильме «Спорт, спорт, спорт», а также написал несколько книг и пьес, которые ставились в разных театрах по всей стране. Одна из этих пьес — «Доктор Назаров» — была посвящена врачу, сумевшему поднять его на ноги.

В 2003 году Брумель скончался после продолжительной борьбы с раком. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. В 2014 году он был включен Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в 2018-м в Москве ему открыли памятник.

«Был примером для многих»

Легендарный спортсмен благодаря своим выдающимся результатам стал одним из самых любимых атлетов всего Советского Союза. Его часто сравнивали с Юрием Гагариным, и не только потому, что оба покоряли высоты, но и по той причине, что многие находили между ними сходства во внешности.

Брумель стал примером для следующих поколений спортсменов, в том числе и для победителя олимпийского турнира в Пекине Андрея Сильнова. «Его уникальность заключается в том, что он со всей душой подходил ко всему, за что брался. В прыжках в высоту мелочей не бывает, когда ты выкладываешься полностью, то ты всегда добьешься успеха. Я с ним не был знаком, но очень много слышал о нем от тех людей, кто с ним очень близко общался. Он был очень порядочным и увлеченным, этот тот случай, когда можно сказать, что талантливый человек талантлив во всем», — сказал Сильнов ТАСС.

«Также он был очень физически сильным, поднимал большие веса. Человек добился огромных успехов, был примером для многих. Когда называли его фамилию, все всегда знали, кто это, заполняли целиком стадионы. Все хотели посмотреть, как он соревнуется с американскими спортсменами, — это было знаменательное противостояние, и Брумель с достоинством отстаивал честь нашей страны», — добавил собеседник агентства.