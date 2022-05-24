Олимпийская чемпионка Семеня заявила о готовности наглядно доказать свой пол

Спортсменка рассказала, что когда выиграла чемпионат мира в 18 лет. У Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) возникли сомнения в том, что она женщина. «Они думали, что у меня есть пенис. Я сказала им: все в порядке, я женщина. Если вы хотите убедиться в этом, я покажу вам свою вагину», — вспомнила она.