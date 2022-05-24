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16:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка Семеня заявила о готовности наглядно доказать свой пол

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кастер Семеня заявила о готовности наглядно доказать свою половую принадлежность. Ее слова приводит The Telegraph.

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Источник: AP 2022

Спортсменка рассказала, что когда выиграла чемпионат мира в 18 лет. У Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) возникли сомнения в том, что она женщина. «Они думали, что у меня есть пенис. Я сказала им: все в порядке, я женщина. Если вы хотите убедиться в этом, я покажу вам свою вагину», — вспомнила она.

В феврале 2019-го IAAF ввела новое правило для легкоатлеток, выступающих на дистанциях от 400 метров: их уровень тестостерона не должен превышать пять наномоль на литр. Спортивный арбитражный суд утвердил нововведение, после чего Семеня была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в своем организме.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканке пришлось пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

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