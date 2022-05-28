Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14:20
Финляндия
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18:20
Канада
Чехия
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Реал
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Колорадо
23
Хоккей. НХЛ
29.05
Рейнджерс
Каролина
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
Все события
Фоторепортажи
28«Спартак» упустил победу над «Зенитом»
22«Локомотив» победил «Спартак» в «снежном дерби»
10:06 (мск), источник: Sports.Ru

Американский прыгун в высоту Кайнард дисквалифицирован на полгода за допинг. Он получил золото Лондона-2012 после отстранения Ухова

Американский прыгун в высоту Эрик Кайнард дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Наверх
Источник: AFP 2022

В январе Кайнард опубликовал в соцсетях фото, на котором ему делают внутривенное вливание. Позже оказалось, что это был обычный физраствор, однако в объеме, превышающем допустимые значения.

Кайнард согласился с дисквалификацией, так как все равно решил завершить карьеру и не собирался больше выступать.

Кайнард — олимпийский чемпион Лондона-2012. Он получил золото после того, как победитель турнира россиянин Иван Ухов был дисквалифицирован за допинг.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь