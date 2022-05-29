Ласицкене назвала запрет на выступления очередным наказанием за то, что родилась в России

«Сейчас не то время, чтобы говорить про обиды, — сказала спортсменка, комментируя невозможность своего участия в международных стартах. — К сожалению, за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России».

«Я понимаю, что происходит, и понимаю, что нужно делать, чтобы не потерять форму. И я это делаю, стараюсь. Мы не отчаиваемся, но это очень сложно. Такого состояния у меня никогда не было», — продолжила Ласицкене.

На командном чемпионате России в Сочи Ласицкене победила, прыгнув на 1,94 метра. Лучший результат сезона в мире (2,00) принадлежит украинке Ярославе Могучих. Ласицкене призналась, что не следит за тем, как прыгают ее зарубежные соперницы. «Я только сегодня узнала про 2,01. Это очень сложный вопрос», — сказала российская спортсменка.

«Насколько хватит терпения? Спортсмены всегда должны бороться до конца. И я буду бороться до конца», — заключила Ласицкене.