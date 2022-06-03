Чемпион России в одних трусах избил двух человек

Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 23 мая в доме на Приморском проспекте. Сначала легкоатлет, на котором из одежды были только трусы, напал в подъезде на 49-летнюю женщину, а через час нанес несколько ударов в лифте 54-летнему мужчине.

Пострадавших госпитализировали: женщину забрали в больницу в удовлетворительном состоянии, а мужчину — в состоянии средней тяжести. Хютте задержали, на спортсмена сначала составили административный протокол, а затем завели уголовное дело. Мотивы его поступка не сообщаются. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

23 сентября прошлого года сообщалось о задержании Хютте. Бывшего спортсмена доставили в отдел, где в ходе досмотра нашли пакетик с веществом белого цвета. Задержанный рассказал, что там находится наркотик, который он приобрел у знакомого. Было возбуждено уголовное дело.