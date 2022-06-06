Украинка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).
Она преодолела планку на высоте 1,96 м, второе место заняла ее соотечественница Ирина Геращенко (1,93), третье — австралийка Никола Олислагерс (1,93).
Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, как и другие россияне, не принимала участия в соревнованиях из-за недопуска организаторами Бриллиантовой лиги российских и белорусских спортсменов.
В беге на 100 м у женщин золотую медаль завоевала пятикратная олимпийская чемпионка Элейн Томпсон-Хера из Ямайки (10,83 секунды), второй стала ивуарийка Мари-Жозе Та Лу (11,04), третьей — ямайка Наташа Моррисон (11,22).
Остальные результаты этапа:
Женщины, прыжки с шестом
1. Сэнди Моррис (США) — 4,65,
2. Нина Кеннеди (Австралия) — 4,65,
3. Катерина Стефаниди (Греция) — 4,55.
Мужчины, прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) — 8,27,
2. Симон Эхаммер (Швейцария) — 8,13,
3. Майкель Массо (Куба) — 8,08.
Женщины, бег на 400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 50,10,
2. Сада Уильямс (Барбадос) — 50,74,
3. Стефени Энн Макферсон (Ямайка) — 51,37.
Женщины, бег на 1500 м
1. Хирут Мешеша (Эфиопия) — 3.57,30,
2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) — 3.58,18,
3. Аксумавит Эмбайе (Эфиопия) — 3.58,80.
Женщины, бег на 3000 м
1. Мерси Чероно (Кения) — 8.40,29,
2. Эми-Элуиз Марковц (Великобритания) — 8.40,32,
3. Медина Эйса (Эфиопия) — 8.41,42.
Мужчины, бег на 200 м
1. Кеннет Беднарек (США) — 20,21,
2. Люксоло Адамс (ЮАР) — 20,35,
3. Эсеоса Десалу (Италия) — 20,54.
Мужчины, бег на 400 м с барьерами
1. Халифа Россер (США) — 48,25,
2. Расмус Мяги (Эстония) — 48,73,
3. Вильфрид Аппио (Франция) — 49,27.
Мужчины, бег на 800 м
1. Эммануэль Ванони (Кения) — 1.45,47,
2. Найджел Амос (Ботсвана) — 1.45,66,
3. Габриэль Тюаль (Франция) — 4.45,71.
Мужчины, бег на 1500 м
1. Джейк Уайтман (Великобритания) — 3.32,62,
2. Джейк Хэйуорд (Великобритания) — 3.33,54,
3. Абделатиф Садики (Марокко) — 3.33,93.
Мужчины, бег на 3000 м с препятствиями
1. Суфиан Эль-Баккали (Марокко) — 7.58,28,
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) — 7.59,24,
3. Хайлемариям Тегегн (Эфиопия) — 8.06,29.
Мужчины, метание диска
1. Кристьян Чех (Словения) — 69,68,
2. Даниэль Столь (Швеция) — 67,16,
3. Мэттью Дэнни (Австралия) — 67,07.
Женщины, тройной прыжок
1. Теа Лафонд (Доминика) — 14,46,
2. Шаниека Рикеттс (Ямайка) — 14,43,
3. Нея Филипич (Словения) — 14,42.