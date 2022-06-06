Украинка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

Она преодолела планку на высоте 1,96 м, второе место заняла ее соотечественница Ирина Геращенко (1,93), третье — австралийка Никола Олислагерс (1,93).

Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, как и другие россияне, не принимала участия в соревнованиях из-за недопуска организаторами Бриллиантовой лиги российских и белорусских спортсменов.

В беге на 100 м у женщин золотую медаль завоевала пятикратная олимпийская чемпионка Элейн Томпсон-Хера из Ямайки (10,83 секунды), второй стала ивуарийка Мари-Жозе Та Лу (11,04), третьей — ямайка Наташа Моррисон (11,22).

Остальные результаты этапа:

Женщины, прыжки с шестом

1. Сэнди Моррис (США) — 4,65,

2. Нина Кеннеди (Австралия) — 4,65,

3. Катерина Стефаниди (Греция) — 4,55.

Мужчины, прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) — 8,27,

2. Симон Эхаммер (Швейцария) — 8,13,

3. Майкель Массо (Куба) — 8,08.

Женщины, бег на 400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 50,10,

2. Сада Уильямс (Барбадос) — 50,74,

3. Стефени Энн Макферсон (Ямайка) — 51,37.

Женщины, бег на 1500 м

1. Хирут Мешеша (Эфиопия) — 3.57,30,

2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) — 3.58,18,

3. Аксумавит Эмбайе (Эфиопия) — 3.58,80.

Женщины, бег на 3000 м

1. Мерси Чероно (Кения) — 8.40,29,

2. Эми-Элуиз Марковц (Великобритания) — 8.40,32,

3. Медина Эйса (Эфиопия) — 8.41,42.

Мужчины, бег на 200 м

1. Кеннет Беднарек (США) — 20,21,

2. Люксоло Адамс (ЮАР) — 20,35,

3. Эсеоса Десалу (Италия) — 20,54.

Мужчины, бег на 400 м с барьерами

1. Халифа Россер (США) — 48,25,

2. Расмус Мяги (Эстония) — 48,73,

3. Вильфрид Аппио (Франция) — 49,27.

Мужчины, бег на 800 м

1. Эммануэль Ванони (Кения) — 1.45,47,

2. Найджел Амос (Ботсвана) — 1.45,66,

3. Габриэль Тюаль (Франция) — 4.45,71.

Мужчины, бег на 1500 м

1. Джейк Уайтман (Великобритания) — 3.32,62,

2. Джейк Хэйуорд (Великобритания) — 3.33,54,

3. Абделатиф Садики (Марокко) — 3.33,93.

Мужчины, бег на 3000 м с препятствиями

1. Суфиан Эль-Баккали (Марокко) — 7.58,28,

2. Ламеха Гирма (Эфиопия) — 7.59,24,

3. Хайлемариям Тегегн (Эфиопия) — 8.06,29.

Мужчины, метание диска

1. Кристьян Чех (Словения) — 69,68,

2. Даниэль Столь (Швеция) — 67,16,

3. Мэттью Дэнни (Австралия) — 67,07.

Женщины, тройной прыжок

1. Теа Лафонд (Доминика) — 14,46,

2. Шаниека Рикеттс (Ямайка) — 14,43,