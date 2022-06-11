Олимпийская чемпионка в метании молота самостоятельно задержала вора

Об этом спортсменка сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Влодарчик рассказала, что в одиночку поймала вора-иностранца, который пытался угнать ее машину, и передала его полиции. «К сожалению, я поплатилась за это мышечной травмой. Операция пройдет в понедельник», — заявила 36-летняя спортсменка.

На счету Влодарчик, помимо золота трех Олимпиад, три победы на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы. Также ей принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).