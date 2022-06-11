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12:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка в метании молота самостоятельно задержала вора

Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота полька Анита Влодарчик самостоятельно задержала вора. Она рассказала, что в одиночку поймала вора-иностранца, который пытался угнать ее машину, и передала его полиции.

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Источник: AP 2022

Об этом спортсменка сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Влодарчик рассказала, что в одиночку поймала вора-иностранца, который пытался угнать ее машину, и передала его полиции. «К сожалению, я поплатилась за это мышечной травмой. Операция пройдет в понедельник», — заявила 36-летняя спортсменка.

На счету Влодарчик, помимо золота трех Олимпиад, три победы на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы. Также ей принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).

3 января автомобиль футболиста английского «Норвича» Матиаса Норманна ограбили в Лондоне. Игрок опубликовал фотографию машины с разбитым задним стеклом и сообщил, что преступники украли все сумки с документами.

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