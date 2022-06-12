Челябинск является основным кандидатом на проведение чемпионата России по легкой атлетике

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Челябинск является основным претендентом на проведение в 2023 году летнего чемпионата России по легкой атлетике. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«С очень большой долей вероятности в следующем году летний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске, — сказала Привалова. — Губернатор Челябинской области Алексей Текслер целиком поддержал предложение провести главный национальный легкоатлетический турнир года. Развитию нашего вида спорта в этом регионе уделяется очень большое внимание, запланирована реконструкция стадиона и манежа. В ближайшее время будет подписано соглашение между Челябинской областью и ВФЛА».

Челябинск стал местом проведения летнего чемпионата России по легкой атлетике 2020 года после того, как от турнира из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отказались Чебоксары. Столица Чувашии примет легкоатлетический чемпионат России в начале августа.