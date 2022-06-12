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09:51 (мск), источник: ТАСС

Челябинск является основным кандидатом на проведение чемпионата России по легкой атлетике

Ирина Привалова сообщила, что развитию вида спорта в регионе уделяется очень большое внимание.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Челябинск является основным претендентом на проведение в 2023 году летнего чемпионата России по легкой атлетике. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«С очень большой долей вероятности в следующем году летний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске, — сказала Привалова. — Губернатор Челябинской области Алексей Текслер целиком поддержал предложение провести главный национальный легкоатлетический турнир года. Развитию нашего вида спорта в этом регионе уделяется очень большое внимание, запланирована реконструкция стадиона и манежа. В ближайшее время будет подписано соглашение между Челябинской областью и ВФЛА».

Челябинск стал местом проведения летнего чемпионата России по легкой атлетике 2020 года после того, как от турнира из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отказались Чебоксары. Столица Чувашии примет легкоатлетический чемпионат России в начале августа.

С 25 по 28 августа в Челябинске пройдет финальный турнир по легкой атлетике в рамках Спартакиады.

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