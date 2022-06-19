Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
Все события
Фоторепортажи
33Все участники ЧМ-2022 по футболу
13Столкновения полиции с фанатами перед финалом ЛЧ
11:49 (мск), источник: Sport24

Победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Париже в отсутствие Ласицкене стала украинская прыгунья в высоту Могучих

18 июня в Париже прошел этап Бриллиантовой лиги, где победу в прыжках в высоту одержала Ярослава Магучих.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Украинская легкоатлетка преодолела планку на высоте 2,01 метра Второй стала ее соотечественница Ирина Геращенко (1,98), третьей — еще одна украинка Юлия Левченко (1,96).

Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, как и другие россияне, не принимала участия в соревнованиях из-за недопуска организаторами Бриллиантовой лиги российских и белорусских спортсменов.

 Одна из самых красивых гимнасток изменилась до неузнаваемости. Ее новые фото слили в соцсети
Украинка-фитоняшка выложила пикантное видео, покрасовавшись на камеру: «Фигура — бомба! Конфетка»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь