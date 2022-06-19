Победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Париже в отсутствие Ласицкене стала украинская прыгунья в высоту Могучих

Украинская легкоатлетка преодолела планку на высоте 2,01 метра Второй стала ее соотечественница Ирина Геращенко (1,98), третьей — еще одна украинка Юлия Левченко (1,96).

Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, как и другие россияне, не принимала участия в соревнованиях из-за недопуска организаторами Бриллиантовой лиги российских и белорусских спортсменов.