Победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Париже в отсутствие Ласицкене стала украинская прыгунья в высоту Могучих
18 июня в Париже прошел этап Бриллиантовой лиги, где победу в прыжках в высоту одержала Ярослава Магучих.
18 июня в Париже прошел этап Бриллиантовой лиги, где победу в прыжках в высоту одержала Ярослава Магучих.
Украинская легкоатлетка преодолела планку на высоте 2,01 метра Второй стала ее соотечественница Ирина Геращенко (1,98), третьей — еще одна украинка Юлия Левченко (1,96).
Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, как и другие россияне, не принимала участия в соревнованиях из-за недопуска организаторами Бриллиантовой лиги российских и белорусских спортсменов.