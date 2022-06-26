Американка Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

ТАСС, 26 июня. Сидни Маклафлин в ночь на воскресенье установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате США по легкой атлетике.

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 51,41 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также ей, она установила его на Олимпиаде в Токио, пробежав дистанцию за 51,46 секунды.