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10:58 (мск), источник: ТАСС

Американка Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Спортсменка пробежала дистанцию за 51,41 секунды.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 26 июня. Сидни Маклафлин в ночь на воскресенье установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате США по легкой атлетике.

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 51,41 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также ей, она установила его на Олимпиаде в Токио, пробежав дистанцию за 51,46 секунды.

Маклафлин является двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Токио она также завоевала золотую медаль в эстафете 4×400 метров. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в беге на 400 метров с барьерами и обладательницей золотой медали того же турнира в эстафете 4×400 метров.

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