Американка Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Спортсменка пробежала дистанцию за 51,41 секунды.
Спортсменка пробежала дистанцию за 51,41 секунды.
ТАСС, 26 июня. Сидни Маклафлин в ночь на воскресенье установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате США по легкой атлетике.
22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 51,41 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также ей, она установила его на Олимпиаде в Токио, пробежав дистанцию за 51,46 секунды.
Маклафлин является двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Токио она также завоевала золотую медаль в эстафете 4×400 метров. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в беге на 400 метров с барьерами и обладательницей золотой медали того же турнира в эстафете 4×400 метров.