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11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ласицкене одержала победу на Кубке России по легкой атлетике

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на Кубке России по легкой атлетике в Брянске.

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Источник: РИА "Новости"

Результат Ласицкене — 1,94 метра, она продолжает выступление. Второе место заняла Татьяна Ермаченкова (1,91), третьей стала Мария Кочанова (1,91).

Кубок России по легкой атлетике завершится 2 июля.

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