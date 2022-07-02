Ласицкене одержала победу на Кубке России по легкой атлетике
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на Кубке России по легкой атлетике в Брянске.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на Кубке России по легкой атлетике в Брянске.
Результат Ласицкене — 1,94 метра, она продолжает выступление. Второе место заняла Татьяна Ермаченкова (1,91), третьей стала Мария Кочанова (1,91).
Кубок России по легкой атлетике завершится 2 июля.