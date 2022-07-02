Ласицкене одержала победу на Кубке России по легкой атлетике

Ласицкене одержала победу на Кубке России по легкой атлетике

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на Кубке России по легкой атлетике в Брянске.