Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Кубке России по легкой атлетике

БРЯНСК, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков в субботу стал победителем забега на 110 м с барьерами на Кубке России по легкой атлетике в Брянске. Спортсмен преодолел дистанцию за 13,27 секунды и показал свой лучший результат в текущем сезоне.

Второе место занял Артем Макаренко (13,61), третьим стал Анатолий Киселев (13,78).

7 июня Шубенков стал победителем соревнований в беге на 110 м с барьерами на Мемориале братьев Знаменских, показав результат 13,41 секунды. 28 мая спортсмен, представляющий Московскую область и Алтайский край, занял первое место на командном чемпионате России в Сочи с результатом 13,59 секунды. На Неделе легкой атлетике в Москве Шубенков выиграл забег с результатом 13,33 секунды.