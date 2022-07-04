Ласицкене заявила о лицемерии главы МОК

«Комментарии Баха лицемерны, они неправильно говорят о том, что происходит. Человек должен защищать олимпийское движение, но этого не происходит. Спорт должен объединять, но стало еще тяжелее, чем было», — заявила спортсменка. Она посчитала, что никто не встал на сторону спортсменов, и обратила внимание на то, что россияне до сих пор не могут выступать на международных турнирах.