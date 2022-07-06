Пятикратная чемпионка России в марафоне Трофимова перейдет в сборную Киргизии

«Запроса из киргизской федерации мы еще не получали. Пока все на уровне разговоров. Но в любом случае, если все документы будут правильно предоставлены, наша федерация не будет чинить препятствий», — цитирует ТАСС и. о. главы ВФЛА Ирину Привалову.