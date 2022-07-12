Олимпийский чемпион Мо Фара признался, что в Британию его привезли торговцы людьми

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на средние и длинные дистанции британец Мохамед Фара признался, что в возрасте девяти лет его незаконно привезли в королевство по поддельным документам, а затем много лет заставляли работать на сомалийскую семью.

«Большинство людей знают меня под именем Мо Фара, но это не мое имя, это неправда. На самом деле я родился в Сомалиленде, на севере Сомали, и меня зовут Хуссейн Абди Кахин, — заявил 39-летний легкоатлет в интервью вещательной корпорации Би-би-си, отрывок которого был показан в понедельник вечером. — Хотя в прошлом я и говорил обратное, мои родители никогда не жили в Соединенном Королевстве. Когда мне было четыре года, мой отец погиб во время гражданской войны, нашу семью разбросало по разным местам, меня разлучили с матерью и нелегально привезли в Соединенное Королевство под именем другого ребенка, которого звали Мохамед Фара».

По словам спортсмена, после гибели отца он несколько лет находился на попечении родных в Джибути и не видел матери и сестер, которые до сих пор живут в непризнанном Сомалиленде. В 1992 году женщина, с которой он раньше никогда не встречался, привезла его в Лондон, пообещав, что он будет жить у родственников в Великобритании. Вместо этого мальчик следующие несколько лет присматривал за ее детьми, выполнял работу по дому и не имел возможности посещать школу.

Учиться он пошел только в 12 лет, по-прежнему почти не зная английского языка. Отдушиной для ребенка стал спорт, и именно учителю физкультуры он рассказал свою историю, после чего социальные службы нашли для него приемную семью. Тот же учитель помог ему получить британское гражданство в 2000 году. Прославившись, Фара говорил в интервью, что он сын живущих в Великобритании сомалийских иммигрантов. Спортсмен объясняет это тем, что долго блокировал болезненные воспоминания о детстве, но теперь хочет привлечь внимание общества к проблеме торговли людьми — намного более распространенной, чем кажется.

Как указывает Би-би-си, тот факт, что Фара въехал в Великобританию и получил гражданство по поддельным документам, может быть основанием для лишения британского паспорта. Однако, по словам юриста Алана Бриддока, МВД королевства едва ли примет такое решение, поскольку будущий атлет был жертвой торговли людьми.