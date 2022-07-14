Ласицкене заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по легкой атлетике
По словам спортсменки, это бы пагубно подействовало на ее психологическое здоровье.
По словам спортсменки, это бы пагубно подействовало на ее психологическое здоровье.
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Обладательница золотой олимпийской медали Игр в Токио прыгунья в высоту Мария Ласицкене не будет смотреть стартующий 15 июля в американском Юджине чемпионат мира по легкой атлетике. Об этом Ласицкене сообщила в четверг журналистам.
«Я не смогу это смотреть, — сказала Ласицкене. — Это будет пагубно действовать на мое психологическое здоровье. И вообще эта тема для меня очень болезненная».
В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги.
Ласицкене 29 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки золотая и серебряная медаль чемпионатов Европы.