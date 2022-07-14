Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ларн
Сент-Джозефс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тре Фиори
Фола
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дечич
Динамо Мн
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Искра Д
Лачи
Футбол. Еврокубки
22:00
Клифтонвилл
ДАК
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
КР Рейкьявик
Погонь
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Хамрун Спартанс
Алашкерт
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мура
Сфынтул Георге
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лапи
Будучност
11
Футбол. Еврокубки
перерыв
Слайго Роверс
Бала Таун
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Партизани
Сабуртало
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дифферданж
Олимпия Л
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ньютаун
ХБ Торсхавн
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дила
КуПС
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетик Э
Гзира Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Б-36
Борац Б-Л
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Петрокуб
Флориана
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рига
Дерри Сити
20
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
УЭ Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
19:00
Пайде
Динамо Тб
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Паневежис
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис К
Ружомберок
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Тузла Сити
Тре Пенне
60
Футбол. Еврокубки
19:00
СИК
Флора
42
Футбол. Еврокубки
18:00
Академия Пандев
Лехия
12
Футбол. Еврокубки
18:00
Европа
Викингур Л
12
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат Е
Шкендия
22
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
Гиляни
31
Все события
Фоторепортажи
10В первом раунде драфта НХЛ выбрали троих россиян
18«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России
18:41 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по легкой атлетике

По словам спортсменки, это бы пагубно подействовало на ее психологическое здоровье.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Обладательница золотой олимпийской медали Игр в Токио прыгунья в высоту Мария Ласицкене не будет смотреть стартующий 15 июля в американском Юджине чемпионат мира по легкой атлетике. Об этом Ласицкене сообщила в четверг журналистам.

«Я не смогу это смотреть, — сказала Ласицкене. — Это будет пагубно действовать на мое психологическое здоровье. И вообще эта тема для меня очень болезненная».

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги.

Ласицкене 29 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки золотая и серебряная медаль чемпионатов Европы.

 Российская фигуристка возобновит карьеру и выступит за команду Канады
"Привез Абаскаля, называя его лучшим перспективным молодым тренером. Очередной побег"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь