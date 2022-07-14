Ласицкене заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по легкой атлетике

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Обладательница золотой олимпийской медали Игр в Токио прыгунья в высоту Мария Ласицкене не будет смотреть стартующий 15 июля в американском Юджине чемпионат мира по легкой атлетике. Об этом Ласицкене сообщила в четверг журналистам.

«Я не смогу это смотреть, — сказала Ласицкене. — Это будет пагубно действовать на мое психологическое здоровье. И вообще эта тема для меня очень болезненная».

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги.