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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Ласицкене с лучшим результатом сезона одержала победу на Гран-при Московской области

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победителем Гран-при Московской области.

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Источник: РИА "Новости"

Она взяла высоту 1,90 метра с первой попытки. А в дальнейшем российская спортсменка покорила высоту 1,95 метра.

Второй результат показала Татьяна Ермаченкова. Она смогла взять высоту 1,88 метра. Тройку лучших замкнула Александра Ярышкина (1,88).

Ласицкене показала лучший результат сезона в России. До этого она участвовала в соревнованиях 2 июля. Тогда Мария выступила на Кубке России в Брянске, где одержала победу. Результат Ласицкене в Брянске составил 1,94 метра.

Напомним, российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований из-за украинских событий. Пока неизвестно, когда запрет будет снят.

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