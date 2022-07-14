Ласицкене с лучшим результатом сезона одержала победу на Гран-при Московской области

Она взяла высоту 1,90 метра с первой попытки. А в дальнейшем российская спортсменка покорила высоту 1,95 метра.

Ласицкене показала лучший результат сезона в России. До этого она участвовала в соревнованиях 2 июля. Тогда Мария выступила на Кубке России в Брянске, где одержала победу. Результат Ласицкене в Брянске составил 1,94 метра.