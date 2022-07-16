Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волга Ул
Енисей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Спартак
Футбол. Премьер-лига
15.07
Химки
Зенит
11
Все события
Фоторепортажи
10В первом раунде драфта НХЛ выбрали троих россиян
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семикратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике завершила карьеру

Американская бегунья Эллисон Феликс после бронзы на домашнем чемпионате мира в Юджине завершила спортивную карьеру.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На стартовавшем в пятницу чемпионате мира она завоевала бронзовую медаль в составе сборной США в смешанной эстафете 4×400 м.

«Хотела бы сказать всем спасибо, кто был со со мной на этом пути. Я благодарна всем, кто мне помогал. Этот вид спорта дал мне так много всего, о чем я не могла даже мечтать», — приводит слова Феликс официальный Twitter сборной США.

Феликс 36 лет, она является самым титулованным американским легкоатлетом. На ее счету семь золотых, три серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр. Также она завоевала 13 золотых, три серебряные и три бронзовые награды на чемпионатах мира.

 Золотой мальчик футбола 'заткнул' Месси на глазах всего мира. А потом исчез
Как русские хоккеисты 'грабят' Америку
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь