Семикратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике завершила карьеру
Американская бегунья Эллисон Феликс после бронзы на домашнем чемпионате мира в Юджине завершила спортивную карьеру.
Американская бегунья Эллисон Феликс после бронзы на домашнем чемпионате мира в Юджине завершила спортивную карьеру.
На стартовавшем в пятницу чемпионате мира она завоевала бронзовую медаль в составе сборной США в смешанной эстафете 4×400 м.
«Хотела бы сказать всем спасибо, кто был со со мной на этом пути. Я благодарна всем, кто мне помогал. Этот вид спорта дал мне так много всего, о чем я не могла даже мечтать», — приводит слова Феликс официальный Twitter сборной США.
Феликс 36 лет, она является самым титулованным американским легкоатлетом. На ее счету семь золотых, три серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр. Также она завоевала 13 золотых, три серебряные и три бронзовые награды на чемпионатах мира.