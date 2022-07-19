Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Цюрих
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:45
Мидтьюлланн
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Левадия
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:45
Ла Фиорита
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Шкупи
Все события
Фоторепортажи
10В первом раунде драфта НХЛ выбрали троих россиян
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
09:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баршим стал первым в истории трехкратным чемпионом мира в прыжках в высоту

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Катарский прыгун в высоту Мутаз Баршим завоевал золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине.

Наверх
Источник: Reuters

Спортсмен преодолел планку на высоте 2,37 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Баршим стал первым в истории трехкратным чемпионом мира в прыжках в высоту. Второе место занял представитель Южной Кореи У Сан Хёк (2,35), третье — украинец Андрей Проценко (2,33).

В тройном прыжке у женщин победу одержала олимпийская чемпионка Юлимар Рохас из Колумбии (15,47 м, лучший результат сезона в мире). Второй стала представительница Ямайки Шаника Рикеттс (14,89), третьей — американка Тори Франклин (14,72).

Марокканец Суфьян Эль-Бакалли завоевал золото в беге на 3000 метров с препятствиями (8 минут 25,13 секунды). Серебряным призером стал эфиоп Ламеха Гирма (8.26,01), бронзу взял кениец Консеслус Кипруто (8.27,92). На дистанции 1500 метров у женщин первое место заняла представительница Кении Фейт Кипьегон (3.52,96), второе — эфиопка Гудаф Цегай (3.54,52), третье — британка Лора Мьюр (3.55,28).

Олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам из Бельгии стала победительницей первенства мира в семиборье, набрав 6947 очков. Серебро взяла нидерландка Анук Веттер (6867), бронзу — американка Анна Холл (6755).

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах, включая чемпионат мира в Юджине. До этого россияне из-за допингового скандала с 2015 года имели право выступать в нейтральном статусе. Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 24 июля.

 От легендарного советского фигуриста требуют покинуть дом в Швейцарии
Вратарь в слезах убежал с поля и завершил карьеру. Все изменила трагедия
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь