Спортсмен преодолел планку на высоте 2,37 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Баршим стал первым в истории трехкратным чемпионом мира в прыжках в высоту. Второе место занял представитель Южной Кореи У Сан Хёк (2,35), третье — украинец Андрей Проценко (2,33).

В тройном прыжке у женщин победу одержала олимпийская чемпионка Юлимар Рохас из Колумбии (15,47 м, лучший результат сезона в мире). Второй стала представительница Ямайки Шаника Рикеттс (14,89), третьей — американка Тори Франклин (14,72).

Марокканец Суфьян Эль-Бакалли завоевал золото в беге на 3000 метров с препятствиями (8 минут 25,13 секунды). Серебряным призером стал эфиоп Ламеха Гирма (8.26,01), бронзу взял кениец Консеслус Кипруто (8.27,92). На дистанции 1500 метров у женщин первое место заняла представительница Кении Фейт Кипьегон (3.52,96), второе — эфиопка Гудаф Цегай (3.54,52), третье — британка Лора Мьюр (3.55,28).

Олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам из Бельгии стала победительницей первенства мира в семиборье, набрав 6947 очков. Серебро взяла нидерландка Анук Веттер (6867), бронзу — американка Анна Холл (6755).