Российский прыгун в высоту из списка нейтральных атлетов World Athletics подозревается в применении допинга

Проба была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2021 году, и сейчас спортсмен находится в статусе временно отстраненного от соревнований. Его последний официальный старт датирован январем прошлого года. При этом в июне прошлого года Асанов попал в пул российских легкоатлетов, которые были допущены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) до соревнований в качестве нейтральных атлетов.
Гидрохлоротиазид — диуретик, который считается маскирующим, то есть скрывающим следы применения других запрещенных препаратов. При этом диуретики часто входят в состав других веществ и могут попасть в организм неумышленно. Среди известных жертв препарата в России — хоккеист Данис Зарипов и велогонщик Александр Колобнев. Последнего впоследствии оправдали, сочтя, что Колобнев употреблял гидрохлортиазид «по медицинским показаниям, не связанным со спортивной деятельностью».