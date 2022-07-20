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15:28 (мск), источник: Sport24

Российский прыгун в высоту из списка нейтральных атлетов World Athletics подозревается в применении допинга

Российский прыгун в высоту, призер двух чемпионатов России (2019, 2020) 27-летний Александр Асанов подозревается в употреблении запрещенных препаратов. Вещество, найденное в его организме — диуретик гидрохлоротиазид, сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Проба была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2021 году, и сейчас спортсмен находится в статусе временно отстраненного от соревнований. Его последний официальный старт датирован январем прошлого года. При этом в июне прошлого года Асанов попал в пул российских легкоатлетов, которые были допущены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) до соревнований в качестве нейтральных атлетов.

Гидрохлоротиазид — диуретик, который считается маскирующим, то есть скрывающим следы применения других запрещенных препаратов. При этом диуретики часто входят в состав других веществ и могут попасть в организм неумышленно. Среди известных жертв препарата в России — хоккеист Данис Зарипов и велогонщик Александр Колобнев. Последнего впоследствии оправдали, сочтя, что Колобнев употреблял гидрохлортиазид «по медицинским показаниям, не связанным со спортивной деятельностью».

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