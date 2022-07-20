Источник: российский прыгун в высоту подозревается в применении допинга

В его организме нашли диуретик гидрохлоротиазид. Проба была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2021 году, в настоящее время спортсмен временно отстранён от участия в соревнованиях.

Последний официальный старт Асанова датирован январём 2021 года. В июне того же года Асанов получил от World Athletics нейтральный статус и мог претендовать на попадание в сборную России на Олимпийские игры в Токио.