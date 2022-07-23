Американка Маклафлин с мировым рекордом выиграла ЧМ по легкой атлетике

Двукратная чемпионка Игр в Токио показала результат 50,68 секунды, обновив свой же мировой рекорд, установленный в июне на чемпионате США. Соревнования также проходили в Юджине, ее результат составил 51,41 секунды. Серебряным призером чемпионата мира стала нидерландка Фемке Бол (52,27), бронзовым — двукратная чемпионка Олимпиад американка Далайла Мухаммад (53,13).

В беге на 400 м у мужчин победу одержал олимпийский чемпион Токио Майкл Норман из США (44,29), далее на пьедестале расположились представитель Гренады Кирани Джеймс (44,48) и британец Мэттью Хадсон-Смит (44,66).

У женщин на данной дистанции впервые чемпионкой мира стала двукратная победительница Олимпиад Шона Миллер-Уйбо (49,11) с Багам, второй стала Марилейди Паулино (49,60) из Доминиканской Республики, третьей — Сада Уильямс (49,75) из Барбадоса.

В метании копья среди женщин двукратной чемпионкой мира стала австралийка Келси-Ли Барбер (66,91 метра), второе место заняла американка Кара Уингер (64,05), третье — японка Харука Китагути (63,27).