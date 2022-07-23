Американка Маклафлин с мировым рекордом выиграла ЧМ по легкой атлетике
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американка Сидни Маклафлин победила в беге на 400 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американка Сидни Маклафлин победила в беге на 400 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине.
Двукратная чемпионка Игр в Токио показала результат 50,68 секунды, обновив свой же мировой рекорд, установленный в июне на чемпионате США. Соревнования также проходили в Юджине, ее результат составил 51,41 секунды. Серебряным призером чемпионата мира стала нидерландка Фемке Бол (52,27), бронзовым — двукратная чемпионка Олимпиад американка Далайла Мухаммад (53,13).
В беге на 400 м у мужчин победу одержал олимпийский чемпион Токио Майкл Норман из США (44,29), далее на пьедестале расположились представитель Гренады Кирани Джеймс (44,48) и британец Мэттью Хадсон-Смит (44,66).
У женщин на данной дистанции впервые чемпионкой мира стала двукратная победительница Олимпиад Шона Миллер-Уйбо (49,11) с Багам, второй стала Марилейди Паулино (49,60) из Доминиканской Республики, третьей — Сада Уильямс (49,75) из Барбадоса.
В метании копья среди женщин двукратной чемпионкой мира стала австралийка Келси-Ли Барбер (66,91 метра), второе место заняла американка Кара Уингер (64,05), третье — японка Харука Китагути (63,27).
Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 24 июля. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах, включая чемпионат мира в Юджине. До этого россияне из-за допингового скандала с 2015 года имели право выступать в нейтральном статусе.