Олимпийская чемпионка Ласицкене заявила, что не будет менять спортивное гражданство
В субботу спортсменка выиграла соревнования «Путь к Олимпу» в Москве с результатом 1,91 м.
В субботу спортсменка выиграла соревнования «Путь к Олимпу» в Москве с результатом 1,91 м.
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не планирует менять спортивное гражданство. Об этом она сообщила в субботу журналистам.
23 июля Ласицкене выиграла соревнования «Путь к Олимпу» в Москве с результатом 1,91 м.
«Я не думаю об этом (о смене гражданства — прим. ТАСС), да и уже слишком стара для этого. Просто не хочу», — сказала Ласицкене.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионате мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA) также запретила россиянам и белорусам заявляться на турниры под своей эгидой.