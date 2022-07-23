Олимпийская чемпионка Ласицкене заявила, что не будет менять спортивное гражданство

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не планирует менять спортивное гражданство. Об этом она сообщила в субботу журналистам.

23 июля Ласицкене выиграла соревнования «Путь к Олимпу» в Москве с результатом 1,91 м.

«Я не думаю об этом (о смене гражданства — прим. ТАСС), да и уже слишком стара для этого. Просто не хочу», — сказала Ласицкене.