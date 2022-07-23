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21:09 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка Ласицкене заявила, что не будет менять спортивное гражданство

В субботу спортсменка выиграла соревнования «Путь к Олимпу» в Москве с результатом 1,91 м.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не планирует менять спортивное гражданство. Об этом она сообщила в субботу журналистам.

23 июля Ласицкене выиграла соревнования «Путь к Олимпу» в Москве с результатом 1,91 м.

«Я не думаю об этом (о смене гражданства — прим. ТАСС), да и уже слишком стара для этого. Просто не хочу», — сказала Ласицкене.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионате мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA) также запретила россиянам и белорусам заявляться на турниры под своей эгидой.

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