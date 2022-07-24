Канадские бегуны впервые с 1997 года выиграли золото чемпионата мира в эстафете 4×400 м

ТАСС, 24 июля. Сборная Канады одержала победу в эстафете 4×400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США).

Победители, за которых выступали Аарон Браун, Джером Блейк, Брендон Родни и Андре де Грасс, показали результат 37,48 секунды. Второе место заняла команда США (37,55), третье — сборная Великобритании (37,83).

В последний раз мужская сборная Канады выигрывала эстафету на чемпионате мира в 1997 году в Афинах. Также канадцы побеждали в 1995 году, становились третьими в 1993, 2013 и 2015 годах. На Олимпийских играх сборная Канады побеждала в этой дисциплине в 1996 году, один раз завоевала серебро (2020) и дважды бронзу (1984, 2016).